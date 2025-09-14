Uzak Şehir'in İkinci Sezonu Başlıyor - Son Dakika
Uzak Şehir'in İkinci Sezonu Başlıyor

14.09.2025 10:39
Uzak Şehir'in ikinci sezonu 15 Eylül'de başlıyor, yeni ipuçları ve heyecan bekleniyor.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonu için saatler kala çekimlerden ilk kareler paylaşıldı. Uzak Şehir hayranları, her biri kendi kitlesini yaratan karakterlerin fotoğraflarının yer aldığı karelerin izinde, yeni sezona dair ipuçlarının peşine düştü. Cihan ve Alya'nın sezon finali sahnesinin ardından yeni bölümlerde ikili arasında yaşanacaklar büyük heyecan yaratırken, Ecmel'in hapisten çıkışı Alboralar cephesinde tüm dengeleri değiştirecek. Merak edilen sorular, 15 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D ekranında Uzak Şehir'in yeni bölümünde yanıt bulacak.

SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir'in senaryosu Gülizar Irmak'ın imzasını taşıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Televizyon, Uzak Şehir, Magazin, Kanal D, Medya, Dizi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
