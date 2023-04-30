Yalı Çapkını dizisinde konuşulan sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı. - Son Dakika
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Yalı Çapkını dizisinde konuşulan sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı.

30.04.2023 14:56

Star'da izleyicisinin karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinin cuma akşamı yayınlanan bölümünde öfkeden deliye dönen Kazım, kızı Seyran'ı elini yakmaya çalışıyor. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Sahneye tepki gösteren birçok izleyici, RTÜK'e çağrı yaptı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırıcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam'ın başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamı 30. bölümüyle ekrana geldi. Dizideki bir sahne ise tepki çekti.

KAZIM, SEYRAN'IN ELİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Halis Ağa, eve zorla getirdiği Seyran'a zorla Ferit'le boşanma kağıtlarını imzalatarak evinden kovdu. Seyran, Ferit'in hiçbir malından yararlanmamak için de kağıt imzalar. Durumu öğrenen Kazım ise daha önce defalarca kez kemerle dövdüğü Seyran'ın elini yakmaya çalıştı. Ablası Hattuç halanın fenalaşmasıyla duran Kazım Ağa ise sinir krize geçirdi.

Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı

RTÜK'E ÇAĞRI YAPTILAR

Her sahnesi gündem olan dizideki şiddet sahnesi de tepkileri de beraberinde getirdi. Sahnenin paylaşılmasıyla kadına şiddete tepki gösteren birçok izleyici, Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezayı hatırlatarak RTÜK'e çağrı yaptı.

Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı
Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı
Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı
Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı
Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar. Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarık'la kavga eder. Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan'la tartışır. Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit'in halini gören İfakat, Zerrin'e haber vermekte gecikmez. Zerrin ise Pelin'i Ferit'in peşine düşmesi için ikna eder. Saffet'le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.

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Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı

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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinde konuşulan sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı. - Son Dakika


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