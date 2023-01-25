Yalı Çapkını'ndaki sahneler Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti! Final için için kanalın kapısına dayandı - Son Dakika
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Yalı Çapkını'ndaki sahneler Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti! Final için için kanalın kapısına dayandı

25.01.2023 09:10

Konusu ve oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana gündemi meşgul eden Yalı Çapkını, bazı sahnelerinden dolayı bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Bu sahnelerden dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu da hoşlanmadı. Ünlü yazarın dizinin finali için kanalla görüşme yaptığı iddia edildi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesine adını yazdırmaya devam ediyor. Son zamanlarda yasak aşk sahneleriyle gündeme gelen dizideki bazı sahneler rahatsızlık yarattı.

FİNAL YAPILMASINI İSTİYOR İDDİASI

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de söylentiler arasında.

FERİT'İN SAHNELERİ SENARİSTLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKARDI

Öte yandan dizinin cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Ferit'in yasak aşk yaşadığı Pelin'i eşi ve ailesiyle yaşadığı eve getirmesi izleyicileri çileden çıkardı. Dizide birkaç kadınla birliktelik yaşaması Ferit'i oynayan Mert Ramazan Demir'i de rahatsız ettiği hatta bu durumun senaristler arasında gerginliğe neden olduğu da konuşulanlar arasında.

Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü
Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü
Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü
Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'nda sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü
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Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'ndaki sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü Çok konuşulacak iddia: Yalı Çapkını'ndaki sahnelerden rahatsız olan Gülseren Budayıcıoğlu, final yapılması için kanalla görüştü

Gülseren Budayıcıoğlu, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'ndaki sahneler Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti! Final için için kanalın kapısına dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'ndaki sahneler Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti! Final için için kanalın kapısına dayandı - Son Dakika
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