2.Sayfa'da yer alan habere göre; Yanına gelen muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemeyen Urgancıoğlu, "Alkol aldım, şimdi sizinle konuşmayacağım. Bana bu saatte soru soramazsınız" dedi.

"KİMİN İÇİN ÇALIŞIYORSUN?"

Bir muhabirin ısrarlı tavırları üzerine Urgancıoğlu, "Senin adın ne, kimin için çalışıyorsun?" diyerek muhabirin ismini ve çalıştığı yeri öğrenmek istedi.

Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen oyuncu, kayıt alan kamerayı tutmaya çalışınca araya menajerleri girdi.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.

Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine 'Karaoğlan' ve 'Kampüsistan' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.

Kaan Urgancığlu, son dönemde rol aldığı Kara Sevda, Aşk 101 ve Yargı gibi dizilerle hayran kitlesini genişetmeyi başardı.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

YARGI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Uyarlama olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor. Yargı dizisinin tamamen sıfırdan yazılmış, yeni bir dizi olduğu belirtiliyor.

KAAN URGANCIĞLU'NUN OLAYLI GECESİNDEN KARELER...