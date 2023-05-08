Pınar Deniz, Yargı dizisindeki üstün performansıyla seyircilerden büyük beğeni aldı - Son Dakika
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Pınar Deniz, Yargı dizisindeki üstün performansıyla seyircilerden büyük beğeni aldı

08.05.2023 11:11

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, oyunculuğuyla izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. Başarılı performansıyla izleyicileri gözyaşlarına boğan Deniz için, "Sen her ödülü hak ediyorsun. Sahneyi oynamadın, yaşadın" ifadeleri kullanıldı.

Başrollerini Kaan Urgancığlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Şükran Ovalı ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi, dün akşam 63. bölümle sezon finali yaptı. Dizide eşi Ilgaz'ın morgda cansı bedenini gören Ceylin'i oynayan Pınar Deniz, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

"HER ÖDÜLÜ HAK EDİYORSUN"

Yargı'nın son bölümünde Ilgaz'ın için düzenlenen cenaze sahneleri herkesi ağlattı. Rüyasında Ilgaz'ı morgda gören Ceylin, "Sevgilim, beni bırakıp neden gittin? Ben sensiz nasıl yaşayacağım?" diyerek hüngür hüngür ağladığı sahneler izleyicileri derinden etkiledi. Her sahnedeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Deniz için "Pınar Deniz'in sahnelerin öldüm bittim." ve "Sen her ödülü hak ediyorsun" yorumları yapıldı.

Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı

İşte Pınar Deniz için yapılan bazı yorumlar...

Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
YORUMLAR (1)
  • Recai durukan: sezon finali insan aklıyla çok dalga geçti saçma sapandı ölü canlandı fanıydım ama yeni sezon izlemem Cevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz, Yargı dizisindeki üstün performansıyla seyircilerden büyük beğeni aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Deniz, Yargı dizisindeki üstün performansıyla seyircilerden büyük beğeni aldı - Son Dakika
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