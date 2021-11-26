Yargı'nın 11. bölüm 2. fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi 29 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen 11. bölümünden 2. fragman da geldi.

CEYLİN, AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Yargı'nın yeni bölüm fragmanında, kaçmaktan çok yorulan Ceylin, duygularına yenik düşerek hissettiklerini Ilgaz'a açıklıyor. Gözyaşları içinde Ilgaz'ın kapısına giden Ceylin, "Gördüm seni ne kadar kırdığımı, incittiğimi. Ama sürekli başına bir iş açmaktan korkuyorum. Sonra seni getirdiğim hale bakıyorum. Sonra diyorum ki kaç Ceylin. Hayatımda ilk kez kaçtığım için kendime çok kızıyorum. Gitsem de yine aynı yere geliyorum. Aklından ne geçiyorsa benim de geçmiyor mu sanıyorsun. Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz. Varsan varım, korkmazsan korkmam. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü hiçbir yere gidemiyorum" diyor.

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceylin'in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz'la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır. Engin'in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir.

Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona avukat teyzesi yardım etmektedir. Pars ise herkesten gizlemeye çalıştığı hastalığı ile yüzleşmek zorunda kalır. Metin, bir yandan Çınar'ı korumaya çalışırken bir yandan da her şeyi öğrenen babası ile mücadele eder.