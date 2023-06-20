Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı

20.06.2023 13:32

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, sezon finali sonrası sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı. Deniz, şarkıcı Aybüke Albere'nin konserinde sahneye çıkarak şarkı söylerken, Yıldırım da sevgilisini hayranlıkla izledi. İkilinin romantik anları sosyal medyada paylaşılırken, güzel yorumlar da yapıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı. Oyunculuk performansının yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Deniz, şarkıcı Aybüke Albere'nin konserinde sahneye çıktı.

PINAR SÖYLEDİ, KAAN ONU İZLEDİ

29 yaşındaki başarılı oyuncu, Albere ile sahnede yere oturarak peş peşe şarkılar söyledi. Yıldız Tilbe'nin Dayan Yüreğim şarkısını söylerken kendinden geçen güzel oyuncu, sesiyle hayran bıraktı. Oyuncu Kaan Yıldırım da sahnede şarkı söyleyen sevgilisini hayranlıkla izledi. İkilinin romantik anları kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca güzel yorumlar da beraberinde geldi.

Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
YORUMLAR
500

Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL
13:34 Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen muhabire: Allah kolaylık versin
13:27 İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesi: Şüpheli 30 saatlik nöbet sonrası yakalandı
13:24 İzmir'de 4 kişiyi parçalayıp derin dondurucuya koyan katil zanlısı, geçmişte kasaplık yapmış
13:12 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı
13:07 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
13:00 Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti
12:56 Asgari zammıyla birlikte hepsi değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm kalemler
12:52 Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı
12:47 Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 13:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement