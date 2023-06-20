Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı. Oyunculuk performansının yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Deniz, şarkıcı Aybüke Albere'nin konserinde sahneye çıktı.

PINAR SÖYLEDİ, KAAN ONU İZLEDİ

29 yaşındaki başarılı oyuncu, Albere ile sahnede yere oturarak peş peşe şarkılar söyledi. Yıldız Tilbe'nin Dayan Yüreğim şarkısını söylerken kendinden geçen güzel oyuncu, sesiyle hayran bıraktı. Oyuncu Kaan Yıldırım da sahnede şarkı söyleyen sevgilisini hayranlıkla izledi. İkilinin romantik anları kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca güzel yorumlar da beraberinde geldi.