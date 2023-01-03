Kansere yenilen Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmin fragmanı paylaşıldı

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanı dahi duygu dolu anlar yaşatan film, 27 Ocak'ta beyaz perdedeki yerini alacak.

NAZ ÇAĞLA IRMAK PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Naz Çağla Irmak, fragmandaki performansıyla takdir topladı ve büyük merak uyandırdı. 'Demir Kadın Neslican' filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.