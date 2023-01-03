Kansere yenilen Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmin fragmanı paylaşıldı - Son Dakika
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Kansere yenilen Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmin fragmanı paylaşıldı

03.01.2023 13:42

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi üzen Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin fragmanı yayınlandı. Naz Çağla Irmak'ın başrolünü oynadığı film, 27 Ocak'ta beyaz perdede olacak.

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatını anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanı dahi duygu dolu anlar yaşatan film, 27 Ocak'ta beyaz perdedeki yerini alacak.

NAZ ÇAĞLA IRMAK PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Naz Çağla Irmak, fragmandaki performansıyla takdir topladı ve büyük merak uyandırdı. 'Demir Kadın Neslican' filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

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Neslican Tay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kansere yenilen Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmin fragmanı paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kansere yenilen Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmin fragmanı paylaşıldı - Son Dakika
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