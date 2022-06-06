Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ayrıldığı iddia edilmişti! Çiftten spekülasyonlara fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ayrıldığı iddia edilmişti! Çiftten spekülasyonlara fotoğraflı yanıt

06.06.2022 09:06

Aşklarını kameralardan uzak bir şekilde yaşayan Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen çiftinin ayrıldığı öne sürüldü. Allen, ayrılık haberinin yüksek sesle dile getirilmesinin ardından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak spekülasyonlara nokta koydu.

Geçtiğimiz aylarda Erkek Severse dizisinde birlikte rol aldığı Tolga Güleç ile aşkını ilan eden Yasemin Kay Allen'ın mutluluğu kısa sürdüğü iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı konuşulan güzel oyuncudan hamle gecikmedi.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla sohbet ederken Tolga Güleç ile ilişkisini ilan eden Yasemin Kay Allen "İlişkimiz çok yeni başladı, çok mutluyuz. Nazar değmesini istemem" demişti.

AYRILIK İDDİASINA FOTOĞRAFLI YANIT

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin fikir ayrılıkları yaşadığı için yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen'den paylaşım gecikmedi. Instagram hesabından Güleç ile çektiği bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, ayrılık iddiasını yalanlamış oldu.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı
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Son Dakika Magazin Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ayrıldığı iddia edilmişti! Çiftten spekülasyonlara fotoğraflı yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in ayrıldığı iddia edilmişti! Çiftten spekülasyonlara fotoğraflı yanıt - Son Dakika
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