Yasin'den Survivor All Star'a veda - Son Dakika
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Yasin'den Survivor All Star'a veda

31.03.2022 08:01

Survivor 2020'ye de katılan ve Gönüllüler takımında yer alan Yasin Obuz, Survivor macerasını Survivor 2022 All Star ile devam ettirdi. Ancak Yasin Obuz, 30 Mart akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde adaya veda etti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam 64. bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinin yaşandığı yarışmada Yasin, Hikmet, Evrim ve Gökhan arasından bir kişi elendi.

ELEME KALAN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu. Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu. Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için SMS oylaması yapıldı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

ACUN ILICALI: KIL PAYI ELENDİ

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" ifadelerini kullandı.

YASİN OBUZ SURVIVOR'A VEDA ETTİ

Oylama sonuçlarına göre Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından en az oyu alan Yasin Obuz, Survivor hayallerine veda etti. Elendikten sonra veda konuşması yapan Yasin Obuz, "Bu ailenin içinde bulunduğum için inanılmaz mutluyum. Burası Survivor All Star kimin eleneceği hiç belli olmaz. Annem ve sevdiklerim benimle gurur duyduğu için ayrıca gururlu hissediyorum. Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum, gülüyorum, gülerek buradan gideceğim. Gökhan'ı geride bıraktığım için çok üzgünüm. Benim kalbim de gönlüm de Gökhan'dan yana" dedi.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

SADECE İSİMLERİNİ SAYDIĞI YARIŞMACILARLA VEDALAŞTI

Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin" demesinin ardından isim saymaya başlayan Yasin, " Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl ve Gökhan. Sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleriyle vedalaşmayacağım" diyerek herkesi şaşırttı.

Nisa ise Yasin'in elendiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
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SON DAKİKA: Yasin'den Survivor All Star'a veda - Son Dakika
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