Yasin'den Survivor All Star'a veda - Son Dakika

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam 64. bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinin yaşandığı yarışmada Yasin, Hikmet, Evrim ve Gökhan arasından bir kişi elendi.

ELEME KALAN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu. Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu. Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için SMS oylaması yapıldı.

ACUN ILICALI: KIL PAYI ELENDİ

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" ifadelerini kullandı.

YASİN OBUZ SURVIVOR'A VEDA ETTİ

Oylama sonuçlarına göre Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından en az oyu alan Yasin Obuz, Survivor hayallerine veda etti. Elendikten sonra veda konuşması yapan Yasin Obuz, "Bu ailenin içinde bulunduğum için inanılmaz mutluyum. Burası Survivor All Star kimin eleneceği hiç belli olmaz. Annem ve sevdiklerim benimle gurur duyduğu için ayrıca gururlu hissediyorum. Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum, gülüyorum, gülerek buradan gideceğim. Gökhan'ı geride bıraktığım için çok üzgünüm. Benim kalbim de gönlüm de Gökhan'dan yana" dedi.

SADECE İSİMLERİNİ SAYDIĞI YARIŞMACILARLA VEDALAŞTI

Acun Ilıcalı'nın "Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin" demesinin ardından isim saymaya başlayan Yasin, " Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl ve Gökhan. Sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleriyle vedalaşmayacağım" diyerek herkesi şaşırttı.

Nisa ise Yasin'in elendiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.