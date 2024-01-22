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Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor - Son Dakika
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Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, katıldığı programda babasından beklediği ilgiyi göremediği için yaşadığı eksikliklerden bahsederken ''Babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram kapanmayacak. Genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor ve aşamıyorum'' ifadelerini kullandı

Yasmin Erbil\'den Mehmet Ali Erbil\'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
22.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:59
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen sunucu ve oyuncu Yasmin Erbil, Oya Çınar'ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Yaşadığı baba eksikliğinden bahseden Erbil, babasının genç kızlarla ilişki yaşamasının kendisini çok yaraladığını söyledi.

"BANA BABALIK YAPMADI, YARAM KAPANMAYACAK"

Şimdilerde Survivor'da mücadele eden Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in 20'li yaşlardaki kadınlarla ilişki yaşamasından ve duyduğu baba eksikliğinden bahsederek "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem. Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor. İnsan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" şeklinde konuştu.

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
YORUMLAR (9)
  • Talip Konyali: yapmadığı belli oluyor..yoksa sen böyle mi olurdun yasemin kızım... Yanıtla 7 79
  • Goksel: Bu adamin yapmadigi babalik yaptigi babaliktan daha hayirlidir iyiki yapmamis Yanıtla 3 55
  • Ozan çokbilen: Memolinin verdiği paralar yeter harcıyorsun işte daha ne istiyon ama ilgide lazım herşey maddiyat değilki 23 18
  • Uğur RİZE: İyi tampon var Yanıtla 25 11
  • Necati Kaya: Talip konyali denilen kişi. İnsan ne olup bittigini bilmeden önyargılı bir şekilde elestirdiği kisinin yasadığıni yaşamadan ölmezmiş. Önce varsa kızına veya evladına bak. Yarın öbürgün ya bir pavyondan ,ya uyuşturucu batağından yada baska bir beladan kurtarmaya çalırsan aklina baskasina soyledigin bu laflar gelsin. Sen bunada hazirlıkli ol diyeceğim ama farkinda olmadigin yada yasadiğini kabulleneceğin bir ortam ya var,yada bihabersin Talip efendi. 8 20
  • Mesut Biner: Senin gibi bir profile böyle bir baba anca idare et Yanıtla 9 12
  • Ali Kublay: Adamın imkanlarından yararlanmakta bir behis görmüyorsun ama paralarını yerken iyi Yanıtla 5 16
  • osman şahin: Kızı yaşındakiler ile beraber olursa kızıda boş durmaz malinin yanlış yapıyorsun mali Yanıtla 0 4
  • XYZ: Dogurmasaydı, lafa da bak! 0 0

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor - Son Dakika
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