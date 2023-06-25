Yavuz Bingöl'le ilgili tartışma yaratan görüntü: Konserine 8 kişi gelince iptal mi oldu? - Son Dakika
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Yavuz Bingöl'le ilgili tartışma yaratan görüntü: Konserine 8 kişi gelince iptal mi oldu?

25.06.2023 21:42

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa'da düzenlediği konsere sadece 8 kişinin katıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Bingöl, sahneye çıkarak, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere" dedi. Görüntülerin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Bingöl, konserin bayramdan sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere gerekli katılımın sağlanamadığı iddia edildi.

İPTAL EDİP "TEMMUZDA GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre; sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konseri iptal etmek zorunda kaldı. Alanda çok az seyircinin olduğunu gören Bingöl, konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" diyerek sahneden indi.

"KONSER BAYRAM SONRASI GERÇEKLEŞECEK"

Haberin gündem olması üzerine Instagram hesabından görüntülü bir açıklama paylaşan Bingöl, gerekçesine yer vermeden konserin bayram sonrasına ertelendiğini söyledi.

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Yavuz Bingöl, Magazin, Son Dakika

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