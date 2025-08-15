Yay gibi kaşlarıyla hafızalara kazınmıştı, Ebru Gündeş'ten büyük değişim - Son Dakika
Yay gibi kaşlarıyla hafızalara kazınmıştı, Ebru Gündeş'ten büyük değişim

15.08.2025 09:58
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, yıllar içindeki tarz değişimiyle yine gündemde. 90'larda ince, yay gibi kaşlarıyla hafızalara kazınan Gündeş'in, zamanla kalınlaşan kaşları son paylaşımında sosyal medyanın diline düştü.

Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Ebru Gündeş, sahnedeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da magazin dünyasında sık sık yer buluyor. Sanatçı, geçen yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturmuş, çiftin düğünü Dubai'de yakın dostları ve aile bireylerinin katıldığı samimi bir atmosferde gerçekleşmişti.

Evlilikleri süresince birkaç kez ayrılık söylentileri gündeme gelmiş, ancak ikili bu iddiaları geçtiğimiz aylarda "Her şey yolunda" sözleriyle yalanlamıştı.

İNCE KAŞ MODASINDAN KALIN KAŞ TRENDİNE

1990'lı yıllardan itibaren sahneye yansıttığı imajıyla moda trendlerini etkileyen Gündeş, özellikle özenle şekillendirilmiş ince ve kemerli kaşlarıyla tanınıyordu. O dönemki görünümü, pek çok kişi için onun sahne imajının en dikkat çeken unsurlarından biri olmuştu.

Ancak zamanla değişen estetik anlayışı ve kişisel tercihleri, ünlü şarkıcının imajında da dönüşüm yarattı. Yıllarca "ip gibi" olarak tanımlanan kaşlarını geride bırakan Gündeş, son yıllarda daha kalın, doğal ve belirgin bir kaş formu tercih ediyor.

TAKİPÇİLERİN GÜNDEMİNDE

Sanatçının sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar, kısa sürede takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Bir dönem ince kaşlarıyla dönemin simgelerinden biri olan Gündeş'in yeni imajı, "Tarzını tamamen değiştirdi" yorumlarıyla gündeme geldi.

Paylaşımının altına ise farklı görüşleri yansıtan yorumlar yazıldı. Bazı kullanıcılar, "Bence eski kaşları çok daha yakışıyordu, bu tarz ona sert bir ifade katmış", "Eski halini daha çok seviyordum ama yine de çok güzel bir kadın" ve "Farklı olmuş ama kötü değil, sadece alışmak zaman alır" ifadelerini kullanırken, bazıları da "Hiç yakışmamış, eski kaş stilini geri getirmeli" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Magazin

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yay gibi kaşlarıyla hafızalara kazınmıştı, Ebru Gündeş'ten büyük değişim
