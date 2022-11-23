Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor - Son Dakika
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Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor

23.11.2022 22:55

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan "1 Kadın 1 Erkek" dizisi, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüme dair kesitleri Twitter hesabından paylaşan dizinin başrolü Demet Evgar, "Yakında" notunu düşerken yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.

2008 yılında yayın hayatına giren efsane dizi "1 Kadın 1 Erkek" ekranlara geri dönüyor. Başrolünü Emre Karayel'le paylaşan ünü oyuncu Demet Evgar'dan heyecanlandıran açıklama geldi.

"EFSANE"

Dizi yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Evgar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada diziden bir kesit paylaşarak "Efsane" notunu düştü.

YAYIN TARİHİ BİLİNMİYOR

Evgar dizinin ne zaman ve hangi platformda yayınlanacağına ilişkin bilgi vermedi.

İKİ KEZ FİNAL YAPMIŞTI

Türkmax ekranlarında 2011 yılına kadar macerasına devam eden dizi, 2012 ve 2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. 1 Kadın 1 Erkek, 375. bölümü ile final yaptıktan sonra 2014'te FOX'ta yer alarak 2015 yılında 416. bölümü ile 2. kez final yapmıştı.

YENİ BÖLÜMLERİ DİJİTALDE YAYINLANACAK

Dizinin eski bölümleri Netflix'de izlenebiliyor. Yeni bölümlerininse yine bir dijital kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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Son Dakika Magazin Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor - Son Dakika


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