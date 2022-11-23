2008 yılında yayın hayatına giren efsane dizi "1 Kadın 1 Erkek" ekranlara geri dönüyor. Başrolünü Emre Karayel'le paylaşan ünü oyuncu Demet Evgar'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
Dizi yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Evgar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada diziden bir kesit paylaşarak "Efsane" notunu düştü.
Evgar dizinin ne zaman ve hangi platformda yayınlanacağına ilişkin bilgi vermedi.
Türkmax ekranlarında 2011 yılına kadar macerasına devam eden dizi, 2012 ve 2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. 1 Kadın 1 Erkek, 375. bölümü ile final yaptıktan sonra 2014'te FOX'ta yer alarak 2015 yılında 416. bölümü ile 2. kez final yapmıştı.
Dizinin eski bölümleri Netflix'de izlenebiliyor. Yeni bölümlerininse yine bir dijital kanal üzerinden yayınlanması bekleniyor.
Son Dakika › Magazin › Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor - Son Dakika