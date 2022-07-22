Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı - Son Dakika
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Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı

22.07.2022 12:39

Erkek yeğenini taciz ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin hakkında karar verildi. Kazandığı dava sonrası, "Ailem için çok yıkıcı bir dönemdi, kimsenin başına gelmesini istemem" şeklinde konuşan Martin'e 2017 yılında evlendiği eşinden de destek geldi.

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Ricky Martin, üvey kız kardeşi Vanessa'nın oğlu Dennis Yadiel Sanchez tarafından taciz ve fiziksel şiddet gerekçesiyle suçlandı. Evli üvey dayısıyla 7 ay ilişki yaşadığını ve zor günler geçirdiğini söyleyen Sanchez, şarkıcından şikayetçi oldu. Dünya basınına oturan davada karar çıktı.

DAVAYI KAZANDI

Yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığı ve bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet de uyguladığı iddia edilen Martin, mahkemede ifade vererek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Ünlü şarkıcının yeğeni Dennis Yadiel Sanchez'in mahkemeye sunduğu tüm iddiaları geri çekmesiyle şarkıcı davayı kazandı.

"ÇOK YIKICI BİR DÖNEMDİ"

AP'nin aktardığı bilgilere göre, temize çıkan şarkıcı "Tüm iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Ama ben doğruları söyleyeceğim, çok sancılı bir süreçti. Ailem, arkadaşlarım ve benim için çok yıkıcı bir dönemde. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem" dedi.

EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Şarkıcının eşi Jwan Yosef ise karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Martin ile çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Yosef, "Gerçek ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Ricky Martin, Suriye asıllı İsveçli ressam Jwan Yosef ile 2017 yılında evlendi. Çiftin taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu dört tane çocuğu bulunuyor.

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Ricky Martin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı - Son Dakika
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