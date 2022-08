Perde Arkasını Anlattı: 'keşke Dövseydim!'

Yeliz Yeşilmen, anne ve babasının bakıcısıyla karakolluk oldu. Önceki gün Bodrum'daki evinin bahçesine çıktığı sırada evinde sesler duyan ünlü sunucu, içeri girdiğinde bakıcının babasını hırpaladığını gördü. Yeşilmen, bunun ardından bakıcının evden gitmesi için sitenin güvenlik görevlilerini çağırdı.

Yaşananların ardından karakola giden bakıcı, Yeşilmen ve annesi tarafından darp edildiğini iddia etti.

Bakıcıyı darp ettiği iddialarını yalanlayan Yeşilmen, olayın perde arkasını Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na anlattı.

İŞTE YELİZ YEŞİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Aslında benim yaşadığım olayları, hatta daha kötülerini bir sürü insan yaşıyor ama dile getirmiyorlar. Bakıcı dehşetini haberlerde görürdüm de inanamazdım, ama bu kez benim başıma geldi. Aynı evde ben, annem, babam ve çocuklarımla kalıyoruz. Bana "İhtiyacım var" diyerek sosyal medyadan ulaşan birini çağırdım bakıcı olarak, daha deneme aşamasındaydık. Annem ve babama destek için çağırdım. Ailemden biri gibi gördüm onu.

Babam ileri derecede Parkinson hastası. Sabahları biraz zor kalkıyor. Annemin de karaciğer sorunu var, o da yatıyor sürekli. Bir gün bahçeye çıkmıştım, bir şey almak için içeri girdim. Bir baktım babamı hırpalıyordu kalksın diye. İnanamadım. "Sen ne yapıyorsun?" dedim.

Çok zor bir hastalık, babamın sesi bile çıkmıyordu. Çok kızdım, babamı alıp oturttum. O anda gelip bağırmaya başladı, sonra da annemi itti.

"KEŞKE KAMERA OLSAYDI..."

Yine hiçbir şey yapmadım, sitedeki görevliyi arayıp gönderdim. "Git" dedim, "Ben yavaş yavaş toplanırım, istediğim zaman giderim" dedi.

Keşke evin içinde kamera olsaydı. Ben görmeseydim ne olacaktı? Babam kendisini savunamıyor. Bir de yüzsüzlük yapıp "Beni darp etti" diye şikayet etmesi beni iki kat sinirlendirdi.

Annemin de kendisini darp ettiğini söylemiş. Annem yerinden bile kalkamıyor. Onu darp etmediğim için pişmanım.

Daha önce de bir yardımcımla ilgili hırsızlık olayı yaşamıştım. Bence insanları işe almadan önce rapor almak gerekiyor."

"BENİM İÇİN BÜYÜK TRAVMA OLDU"

"Ben bakıcının kılına bile zarar vermedim. Bu olay benim için büyük travma oldu. Bu arada annemin hastaneye yatırılması gerekiyordu. Ben bunlarla uğraşırken kaşla göz arası gitmiş benden şikayetçi olmuş darp edildim diye.

Evimden güle oynaya çıkarken görüntüsü var. Sadece "Defol git" dedim."

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla adını duyurdu. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisindeki "aptal sarışın" karakteriyle hafızalara kazındı Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı Sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Çiftin Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.

Yeliz Yeşilmen, işadamı Ali Uğur Akbaş ile 2010 yılından beri inişli çıkışlı devam eden evliliğini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandırdı.