Yeni Dizi: Güller ve Günahlar

11.08.2025 16:49
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, ihanet ve aşk temalarını işleyerek eylülde başlayacak.

KANAL D'nin yılın projesi olmaya aday gösterilen, başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı yeni dizisinin adı belli oldu. Uzak Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar ile milyonları ekrana kilitleyen kanalın yeni fenomenleri arasına girmesi beklenen yapımı, Güller ve Günahlar ismiyle izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı NGM imzalı Güller ve Günahlar; güçlü hikayesi, derin karakterleri ve çarpıcı dram örgüsüyle şimdiden izleyicide büyük merak uyandırdı.

İHANET, AŞK VE SIRLAR

Deniz Can Çelik rejisiyle ekran yolculuğuna çıkacak olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Berrak'ın kaza sonrası komaya girmesiyle cevaplarını arayan Serhat'ın yolu, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'le (Cemre Baysel) kesişecek. İki farklı dünyanın insanı olan Serhat ve Zeynep, ihanet, aşk ve sırların gölgesinde aynı fırtınanın içinde sürüklenirken, kalplerinin kararlarına direnmeye çalışacaklar.

KANAL D'DE BULUŞTULAR

Nazlı Heptürk'ün yapımcılığındaki Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i Kanal D ekranına döndüren yapım olarak dizi dünyasında heyecan yarattı. Murat Yıldırım, 2006 yılında Fırtına, 2007'de ise Asi ile kanalın yüzlerinden biri olmuş, her iki dizi de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Cemre Baysel ise 2021'de Baht Oyunu dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. İkilinin aynı projede Kanal D'de bir araya gelecek olmaları beklentileri artırdı.

Kanal D'nin yakında İstanbul'da sete çıkacak olan iddialı dizisi Güller ve Günahlar eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

