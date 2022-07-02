Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' önceki akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klipte eşçincellik göndermesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan Mabel Matiz'e tepkilerin yanı sıra destek yorumları da yağdı.

KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Dün "HaddinibilMabelMatiz" etiketiyle Twitter'da gündem olan Mabel Matiz'e binlerce sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Matiz'e "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumları yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Twitter'daki tepkilerin ardından ünlü isimler de harekete geçti. Sıla, Gülşen, Hazal Kaya, Berna Laçin ve Demet Sağıroğlu gibi isimlerden destek yağdı.

İşte Mabel Matiz için yapılan bazı paylaşımlar...

GÜLŞEN

HAZAL KAYA

SILA GENÇOĞLU

BERNA LAÇİN

DEMET SAĞIROĞLU

NAZAN ÖNCEL