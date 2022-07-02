Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor - Son Dakika
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Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor

02.07.2022 10:12

Yeni şarkısı Karakol'danın klibinde bir erkek ile kamera karşısına geçerek LGBT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e Sıla, Hazal Kaya ve Gülşen gibi birçok ünlü isimden destek yağdı.

Mabel Matiz'in 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol' önceki akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki erkeğin hikayesi üzerinden çekilen klipte eşçincellik göndermesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan Mabel Matiz'e tepkilerin yanı sıra destek yorumları da yağdı.

KLİBİ TEPKİ ÇEKTİ

Dün "HaddinibilMabelMatiz" etiketiyle Twitter'da gündem olan Mabel Matiz'e binlerce sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Matiz'e "Bu durum özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz" yorumları yapıldı.

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Twitter'daki tepkilerin ardından ünlü isimler de harekete geçti. Sıla, Gülşen, Hazal Kaya, Berna Laçin ve Demet Sağıroğlu gibi isimlerden destek yağdı.

İşte Mabel Matiz için yapılan bazı paylaşımlar...

GÜLŞEN

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

HAZAL KAYA

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

SILA GENÇOĞLU

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

BERNA LAÇİN

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

DEMET SAĞIROĞLU

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı

NAZAN ÖNCEL

Yeni klibini LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağdı
Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
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Son Dakika Magazin Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni klibinde LBGT vurgusu yaptığı için tepki çeken Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek yağıyor - Son Dakika
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