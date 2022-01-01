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Yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika

Yeni yıla böyle girdiler

01.01.2022 15:12
Yeni yıla böyle girdiler

Ünlü isimler yılbaşına sevenleriyle birlikte girdiler. İşte detaylar...

Hadise, 2022 yılını Kıbrıs Concorde Tower Lefkoşa Otel'de kendisini izlemeye gelen hayranları ile birlikte karşıladı. 31 Aralık gecesi dansçıları ve orkestrasıyla sahnede yerini alan Hadise konsere 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısıyla başladı. Büyük bir coşku ile konserine başlayan Hadise, hiç hız kesmeden aralıksız en sevilen şarkılarını peşi sıra seslendirdi.

Türkiye'nin süper starı Ajda Pekkan, yeni yıl konserini Günay restaurantta çıkarak sahne aldı. Süper star her konserinde bir başka güzel. Pembe kıyafetiyle Barbie benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı.

1 Ocak doğumlu İbrahim Tatlıses, 70'inci yaşını sahnede kutladı. 'Pop müziğin Kraliçesi' Hande Yener ve İmparator İbrahim Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da yeni yıla girdi. Hande Yener, 70 yaşına basan Tatlıses'in yedi katlı doğum günü pastasını kendi elleriyle sahneye getirdi.

Sahnelerin aranan ismi Demet Akalın, yılbaşı gecesinde Crowne Plaza İstanbul Florya otelde sahne aldı. 2021 yılının son saatlerinden 2022 yılının ilk dakikalarına kadar sahnede kaldı ve misafirlerini doyasıya eğlendirdi.

Türk Pop Müziği'nin ünlü yıldızı Edis, yeni yıl heyecanını binlerce dinleyicisi ile sahnede yaşadı. Tüm İstanbul'un buluşma noktası olan Beşiktaş Meydanı'nda yeni yılı coşkuyla karşılayan Edis'i 35 bin kişi izledi. Yeni yılın ilk dakikalarını da hayranlarıyla karşılayan ünlü yıldız, binlerle birlikte 'Arıyorum' dedi.

Bengü, Kadıköy'deki Büyük Klüp adlı mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde soruları yanıtlayan Bengü "Yeni yılda sağlık huzur mutluluk ve Pandeminin bitmiş olmasını diliyorum." dedi. YouTube'da yaptığı akustik şarkılar hakkında konuşan Bengü "Çok güzel tepkiler alıyoruz, yeni sezonda da yapmaya devam edeceğim." dedi.

Güzelliği ve güçlü sesi ile 2021 yılında en çok dinlenen kadın şarkıcıları geride bırakan Simge, yılbaşı nedeni ile 2 ayrı mekan da sahne aldı. 2022'ye dakikalar kala Sahne İstanbul sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne'ye çıkan güzel şarkıcı, tüm bakışları üzerine çekti. 2021 yılında 77 konser ile rekor kıran Simge, yeni yıl içinde sağlık, barış, mutluluk ve güzellik diledi.

Zuhal Olcay 2022'yi sahnede karşıladı. Rezervasyonların günler önce kapandığı Sapanca Gölevi'nde sahneye çıkan Zuhal Olcay, 2 saat boyunca muhteşem dakikalar yaşattı. Yılbaşı sahnesinde 2 kostüm giyen Zuhal Olcay yılbaşı mesajında "Umutlarımız yorulmasın, yeni yıl sağduyunun kazanacağı ve güzelliklerin yaşanacağı sağlıklı, mutlu bir yıl olsun" dedi.

İrem Derici 2022'ye Konya Millenium Otel 'de verdiği konserle girdi. 2021 'de yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı. Şimdi 2022 'den de aynısı bekliyorum diyerek dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla Konyalılara muhteşem bir gece yaşattı.

Gülben Ergen 2022'yi Ankara Günay sahnesinde karşıladı. Gülşah Saraçoğlu imzalı Mücevher Kostümüyle göz dolduran, tam 00.00'de Köçekler ve 5 oryantalle giren Gülben Ergen enerjisi ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Deniz Seki Kıbrıs Salamis Casino 'da rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede 2022'ye merhaba dedi. Ocak ayı içinde çıkaracağı "Sızı" adını verdiği yeni şarkısını ilk defa sahnede söyleyen Deniz Seki dakikalarca alış aldı.

2021 yılının konser rekortmeni Tan Taşçı, yılın ilk konserini Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de verdi. 2 bin 500 kişiye harika bir müzik ziyafeti veren şarkıcı, sahne öncesi soruları yanıtladı. 2021 yılını değerlendiren Taşçı," Bu sene bir önceki seneyi daha çok arattı. Önümüzdeki sene inşallah bu seneyi aratmaz, inşallah. Güzel bir yıl olur. Benim ister istemez bir umut var içimde dünya adına, insanlık adına, sevgi adına, kardeşlik adına" diye konuştu.

Oryantal Nebahat, yılbaşı akşamı Ağaoğlu Maslak 1453 içerisinde yer alan Yeni Gazino'da sahne aldı. Daha önce Tan Taşçı'nın konser serisinde sahne alan oryantal Nebahat, yılbaşı gecesi kıvrak dansları ile kendisini izlemeye gelenler için görsel bir şova imza attı.

Yılbaşı gecesi için gelen tüm konser tekliflerini ret etmesinin nedeni sosyal medya paylaşımından anlaşılan Aleyna Tilki. Yılbaşı gecesi yaptığı anlaşma için TikTok'da milyonlarla yeni yıla girdi.

Şarkıcı Berdan Mardini, yılbaşında Kıbrıs'taydı. Arkın Palm Beach adlı hotelde sahneye çıkan Mardini sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fit görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, 16 kilo verdiğini söyledi.

Ebru Keskin yılbaşında Hatay İskenderun Vera Boulevard'da sahne aldı. Altın rengi bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hem sesi hem de güzelliğiyle gözleri kamaştırdı.

Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler
Yeni yıla böyle girdiler

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İstanbul, Yeni Yıl, Yılbaşı, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika Magazin


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