Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış - Son Dakika
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Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış

02.01.2023 11:56

Yeni yılı Kıbrıs'ta verdiği konserle karşılayan megastar Tarkan'ın şarkı başına 475 bin TL para aldığı iddia edildi. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Tarkan, tamı tamına 9 milyon TL kazandı.

Şarkıları ve danslarıyla yıllara damga vuran Megastar Tarkan, 2023'e Kıbrıs'ta verdiği konserle girdi. Sahne fiyatlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan'ın yılbaşı gecesi kazandığı para da akıllara durgunluk verdi.

ŞARKI BAŞINA 475 BİN TL KAZANDI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yılbaşı gecesi paraya para demeyen Tarkan, şarkı başına 475 bin lira aldı. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Megastar, toplam 9 milyon TL kazandı. Öte yandan Tarkan'ı dinlemenin bedeli de dudak uçuklattı. Bir otelde sahne alan Tarkan'ı dinlemek ve 3 gece konaklamanın bedeli ise kişi başına 91 bin TL.

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Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alan Tarkan, şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazanmış - Son Dakika
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