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Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi - Son Dakika

Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi

01.01.2022 17:13
Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi

Eşi Kenan Doğulu ile arasındaki buzları eriten Beren Saat, 2022 yılının ilk romantik paylaşımını yaptı. Saat, eşiyle dudak dudağa pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz yıllarda sık sık boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, şu sıralar aşklarıyla adeta düşman çatlatıyor.

YENİ YILIN İLK ROMANTİK PAYLAŞIMI

Kenan Doğulu'nun konserlerini en önde izleyen Beren Saat, sahneye çıkıp zaman zaman eşine danslarıyla eşlik ediyor. İkilinin samimi anları sevenlerini mutlu ederken güzel oyuncudan bir bomba paylaşım daha geldi. Saat, atlı karıncada Kenan Doğulu ile dudak dudağa çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz


Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz
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Kenan Doğulu, Beren Saat, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi - Son Dakika
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