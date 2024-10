Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı

Ferhata Geçer:

Mesele para olunca bizim ülkedeki insanların çok ama çok büyük bir kesiminin yapmayacağı iş yok! Devleti de dolandırır, vatandaşı da soyar, eşini sosyal medyada pazarlar, bozuk malı sağlam diye satar, işini hakkıyla yapmaz ve dahi yapmak için rant bekler, hukukçusu kendine farklı başkasına farklı karar alır ve dahi zenginin/güçlünün borozanı olur, VS, VS, VS...