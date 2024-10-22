Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı

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Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Yenidoğan çetesinin üyelerinden Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Atilla Yılmaz'ın Now TV ekranlarında yayımlanan "Adım Farah" isimli dizide kendi adıyla bir doktor rolünü canlandırdığı ortaya çıktı. CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi de olan Yılmaz, skandalın patlak vermesi sonrasında CHP'den istifa etmişti.

22.10.2024 09:31
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Onlarca bebeği öldüren Yenidoğan çetesi skandalında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken, çete mensubu olduğu iddia edilen isimlerden birinin kendi adıyla dizide oynadığı ortaya çıktı.

"ADIM FARAH" İSİMLİ DİZİDEN ÇIKTI

Yenidoğan çetesi üyesi şüphelisi bir doktor geçtiğimiz yıl Now Tv'de yayınlanan ve başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı oğlu Kerimşah'ın doğumundan sonra oğlunun nadir görülen bir hastalığa yakalandığını öğrenen İranlı Farah'ın hikayesinin anlatıldığı Adım Farah adlı diziden çıktı.

DİZİDE KENDİ ADIYLA ROL ALMIŞ

Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Atilla Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda Now Tv'de yayınlanan 'Adım Farah' dizisinde kendi adıyla ve "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak rol aldığı ortaya çıktı.

SKANDAL SONRASI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Dizi aracılığıyla kendi adını kullanarak kamuoyunda dikkat çektiği iddia edilen CHP Beylikdüzü Meclis üyesi de olan Atilla Yılmaz, skandalın patlak vermesinin ardından CHP'den istifa etmişti.

Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selami Karagülle:
    ALAYI CHL İ CM EVLERİNDE ÇEKİLMİŞ BOY BOY RESİMLERİ VAR HADİ BAKALIM CM EVLERİ KAPATILSIN DİYEN Bİ TANE LAİK ÇIKACAKMI 42 12 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    bjk küçüktür ama mide bulandırır 18 19 Yanıtla
  • Tolga çakır:
    Oe F.E insanlık senden utanıyor. Ama seni ilgilendiren bir durum değil insanlığı ilgilendiriyor 21 4 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Mesele para olunca bizim ülkedeki insanların çok ama çok büyük bir kesiminin yapmayacağı iş yok! Devleti de dolandırır, vatandaşı da soyar, eşini sosyal medyada pazarlar, bozuk malı sağlam diye satar, işini hakkıyla yapmaz ve dahi yapmak için rant bekler, hukukçusu kendine farklı başkasına farklı karar alır ve dahi zenginin/güçlünün borozanı olur, VS, VS, VS... 19 1 Yanıtla
  • Tolga çakır:
    F.E sen vatana millete 5 kuruş faydası olmayan cahilin tekisin 17 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tolga Çakır baciniinlettirim senin gerçekleri yazmaya devam edecez oe seni 3 16 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ferhat S I Ç M I K evlat seni 9 3 Yanıtla
  • Bu Kim:
    sorumlusu rte diyen yunus ysagi nerde senin kardeşinmis doktor 11 1 Yanıtla
  • TARIK null:
    nov tv 8 3 Yanıtla
  • SERKAN ULTRASLAN:
    Allah sana akıl versin 5 0 Yanıtla
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