Yeşilçam\'ın efsane ismi Banu Alkan siyasete atılıyor

Bülent Ersoy, Safiye Soyman'la yıllar sonra biraya geldiği "Dünya Güzellerim Masada" programıyla yeniden ekranlara dönen Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Alkan siyasete atılacağını belirterek "Politikaya atılacağım. Milletvekili olduktan sonra bir gün mutlaka Kültür ve Turizm Bakanı olacağım" dedi.

"POLİTİKAYA ATILACAĞIM"

Konuk olduğu programda gelecek planlarından bahseden Yeşilçam'ın yıldızı siyasete atılacağını duyurdu. Çok zeki olduğunu söyleyen Alkan, "Politikaya atılacağım. Milletvekili olduktan sonra bir gün mutlaka Kültür ve Turizm Bakanı olacağım." dedi.

"GÜZEL VE ZEKİ OLMAKTAN YORULDUM"

Zekasının yanında güzelliğine de vurgu yapan Alkan "Çünkü çok donanımlıyım kimse bu yönümü bilmez beni. Güzel ve zeki olmaktan yoruldum. 30 - 35 yıl zirvede kalan bir insan nasıl akıllı olmaz. Dünyanın en zeki insanlarıyla boğuştuk, dünyanın en zeki insanı yazar, gazeteciler ve yönetmendir." ifadelerini kullandı.