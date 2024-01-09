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Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan siyasete atılıyor - Son Dakika
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Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan siyasete atılıyor

Banu Alkan, Safiye Soyman'la bir araya geldiği programda siyasete atılacağını ve milletvekili olduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı olacağını açıkladı. Ayrıca Alkan, zekasının yanında güzelliğine de vurgu yaparak, 30-35 yıl zirvede kalan bir insan olarak akıllı olmadığının düşünülemeyeceğini belirtti.

Yeşilçam\'ın efsane ismi Banu Alkan siyasete atılıyor
09.01.2024 - 12:41,
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman'la yıllar sonra biraya geldiği "Dünya Güzellerim Masada" programıyla yeniden ekranlara dönen Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Alkan siyasete atılacağını belirterek "Politikaya atılacağım. Milletvekili olduktan sonra bir gün mutlaka Kültür ve Turizm Bakanı olacağım" dedi.

"POLİTİKAYA ATILACAĞIM"

Konuk olduğu programda gelecek planlarından bahseden Yeşilçam'ın yıldızı siyasete atılacağını duyurdu. Çok zeki olduğunu söyleyen Alkan, "Politikaya atılacağım. Milletvekili olduktan sonra bir gün mutlaka Kültür ve Turizm Bakanı olacağım." dedi.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan siyasete atılıyor

"GÜZEL VE ZEKİ OLMAKTAN YORULDUM"

Zekasının yanında güzelliğine de vurgu yapan Alkan "Çünkü çok donanımlıyım kimse bu yönümü bilmez beni. Güzel ve zeki olmaktan yoruldum. 30 - 35 yıl zirvede kalan bir insan nasıl akıllı olmaz. Dünyanın en zeki insanlarıyla boğuştuk, dünyanın en zeki insanı yazar, gazeteciler ve yönetmendir." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan siyasete atılıyor
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan siyasete atılıyor
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan siyasete atılıyor
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Banu Alkan, Siyaset, Magazin, Son Dakika

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