Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum

Yeşilçam'ın usta oyuncu ve mankenlerinden Sibel Turnagöl, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sektörü bırakan Turnagöl'ün oto sanayide bir restoran açtığı hem garsonluk hem de aşçılık yaptığı ortaya çıktı.

"YEMEKLERİ KENDİM YAPIYORUM, KİMSEYE BOYUN EĞMEK İSTEMİYORUM"

Restoranından Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan ünlü isim "Ben yemek yapmayı seven bir insanım. En büyük isteğim de bir aşevi kurmaktı. Eşimin de böyle bir yeri olduğu için 'Sen burada başla bir adım olsun' dedi. Buranın oto sanayide olması da çok güzel oldu. Burada birçok emekçi arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte kader birliği yaptık. Yemekleri kendim yapıyorum ama yardımcılarımız da var. Bu iş çok meşakkatli. 2. gün aşçım komiye kızdığı için gelmedi ve ben de mutfağa girerek yemek yapmak zorunda kaldım. Ben arada uğrarım diye düşünüyorum ama bir anda kendimi işin içinde buldum. Kimseye boyun eğmek istemiyorum" dedi.

"ORTALAMA TABAK FİYATIMIZ 200-250 TL"

Restoranında hemcinslerine destek olmak istediğini söyleyerek ev hanımlarına seslenen Turnagöl, "Ben hep mutfakta hanımları istiyordum evde olan ve çalışmayan kadınlara çağrı yapayım. Bize katkıda bulunmak isteyen hanımlar kapımız ve mutfağımız açık. Ben tez canlı biri olduğum için burada her şeyi yapıyorum. Bizim buradaki fiyatlarımız çok uçuk değil. Birkaç çeşit yemeğin olduğu tabak 200-250 lira arası. Evime nereden alırsam buraya da oradan alıyorum" ifadelerini kullandı.

Sibel Turnagöl ve eşi