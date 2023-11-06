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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum - Son Dakika

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum

Son Güncelleme: 06.11.2023 15:52

Rol aldığı filmlerle Yeşilçam'a adını yazdıran Sibel Turnagöl, mesleği bırakarak oto sanayide esnaf lokantası açtı. Turnagöl mekanında hem aşçılık hem de garsonluk yapıyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncu ve mankenlerinden Sibel Turnagöl, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sektörü bırakan Turnagöl'ün oto sanayide bir restoran açtığı hem garsonluk hem de aşçılık yaptığı ortaya çıktı.

"YEMEKLERİ KENDİM YAPIYORUM, KİMSEYE BOYUN EĞMEK İSTEMİYORUM"

Restoranından Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına bağlanan ünlü isim "Ben yemek yapmayı seven bir insanım. En büyük isteğim de bir aşevi kurmaktı. Eşimin de böyle bir yeri olduğu için 'Sen burada başla bir adım olsun' dedi. Buranın oto sanayide olması da çok güzel oldu. Burada birçok emekçi arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte kader birliği yaptık. Yemekleri kendim yapıyorum ama yardımcılarımız da var. Bu iş çok meşakkatli. 2. gün aşçım komiye kızdığı için gelmedi ve ben de mutfağa girerek yemek yapmak zorunda kaldım. Ben arada uğrarım diye düşünüyorum ama bir anda kendimi işin içinde buldum. Kimseye boyun eğmek istemiyorum" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum

"ORTALAMA TABAK FİYATIMIZ 200-250 TL"

Restoranında hemcinslerine destek olmak istediğini söyleyerek ev hanımlarına seslenen Turnagöl, "Ben hep mutfakta hanımları istiyordum evde olan ve çalışmayan kadınlara çağrı yapayım. Bize katkıda bulunmak isteyen hanımlar kapımız ve mutfağımız açık. Ben tez canlı biri olduğum için burada her şeyi yapıyorum. Bizim buradaki fiyatlarımız çok uçuk değil. Birkaç çeşit yemeğin olduğu tabak 200-250 lira arası. Evime nereden alırsam buraya da oradan alıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
Sibel Turnagöl ve eşi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
Sibel Turnagöl ve oğlu

Sibel Turnagöl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum - Son Dakika
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