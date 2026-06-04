Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

04.06.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem yetişkin film sektöründeki içerikleriyle tanınan Şahin K., yayımladığı videoyla geri döndüğünü duyurdu. Takipçilerine seslenen Şahin K., "Geldim ama elim boş gelmedim, sürprizim var. Geliyorum" ifadelerini kullanarak yeni bir proje ya da açıklama hazırlığında olduğunun sinyalini verdi. Ancak sürprizin içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.

Bir dönem yetişkin film sektöründeki içerikleriyle gündeme gelen Şahin K., yayımladığı videoyla yeniden döndüğünü duyurdu. Deniz kenarında çektiği videoda takipçilerine seslenen Şahin K., yakında bir sürpriz açıklayacağını söyledi.

VİDEO YAYINLAYIP GERİ DÖNDÜĞÜNÜ DUYURDU

Yetişkin film sektöründe tanınan isimlerden Şahin K., paylaştığı yeni videoyla yeniden gündeme geldi. Açık havada çekilen görüntülerde takipçilerine seslenen Şahin K., dönüş mesajı verdi.

"ELİM BOŞ GELMEDİM"

Videoda iddialı ifadeler kullanan Şahin K., "Geldim ama elim boş gelmedim, sürprizim var. Geliyorum" sözleriyle yeni bir proje ya da açıklama hazırlığında olduğunun sinyalini verdi.

SÜRPRİZİN NE OLDUĞU MERAK KONUSU

Şahin K.'nın sözünü ettiği sürprizin ne olduğuna ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Kısa sürede yayılan video, takipçileri arasında merak uyandırırken gözler yapılacak yeni açıklamaya çevrildi.

Şahin K, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
Trabzonspor’dan Onana bombası Trabzonspor'dan Onana bombası
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:53
Bu nasıl antrenman Taraftarlar şoke oldu
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:43:44. #7.12#
SON DAKİKA: Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.