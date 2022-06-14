Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu - Son Dakika
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Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu

14.06.2022 11:03

16 yıldır ekranların değişmez dizisi olan Arka Sokaklar dizisinde "Cemal Şahin" rolünü canlandıran Yiğitcan Ergin, diziye veda ettiğini açıkladı. Cuma günü yayınlanacak olan bölümle diziye veda edecek olan oyuncu, 3 yıllık Arka Sokaklar deneyiminin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum" dedi.

Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde bir veda yaşanacak. Dizide 'Cemal Şahin' karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin veda ediyor.

"KAHRIMI ÇEKEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

2019 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde oynayan 30 yaşındaki oyuncu, bölüm yayınlanmadan sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. 17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu bir veda ve teşekkür yazısıdır... Öncelikle bu muhteşem maceraya fırsat sunan ve son ana kadar arkamda duran Erler Film'e, son güne kadar kalemini benden esirgemeyen Cemal'in yaratıcı ortağı Ozan Yurdakul'a, aynı sahneyi paylaştığım ustalarım; Zafer, Özgür, Şevket, İlker ağabeylerime ve devamında Ozan abi, Oya, Tunç'a ve tüm oyuncu arkadaşlarıma, üç sezon boyunca kahrımı çeken, bin bir emek, çaba ve heyecanla yanımda duran Yol arkadaşım, partnerim Ela Yörüklü'ye yönetmenimiz Orhan Oğuz'dan Serkan Yaş'a ondan da çaycımız Yaşar abiye kadar tüm emekçi Arka Sokaklar ekibine, 111 bölüm boyunca bizi izleyen, destekleyen sevgi ve saygısını hiç esirgemeyen bu koca çınarın arkasında 632 bölümdür dimdik duran kıymetli izleyicimize, ilk günden bugüne adımıza özel ilgi, sevgi, saygı gösteren ve desteğiyle her daim yanımızda olan on binlerce yorum, fotoğraf, video ve şarkıyla bu yolculuğun her anını unutulmaz kılan Ezcem/ElYiğ ailesine gösterdikleri olağanüstü sevgi için teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek af ola."

Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Oyuncu Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu
Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu
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Yiğitcan Ergin, Cemal Şahin, Orhan Oğuz, Erler Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu - Son Dakika
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