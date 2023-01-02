Teoman'dan Gökçek'in "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme: Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz - Son Dakika
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Teoman'dan Gökçek'in "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme: Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz

02.01.2023 09:48

Yılbaşında Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Teoman, 2023'ün ilk dakikalarında Melih Gökçek'in, "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme yaparak, "Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi.

Sevilen şarkıcı Teoman, 2023'ü Bodrum Belediye Meydanı'nda verdiği konserle karşıladı. Şarkı aralarında konuşan Teoman, Melih Gökçek'in 'jelibon' sözlerine göndermede yaptı.

"JELİBONLARI ÇIKARTABİLİRİZ"

Katıldığı yayında " Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Araştıracağım ki bileyim. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" diyen Melih Gökçek'in sözlerine atıfta bulunan Teoman, "Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı" sözlerini ciddiye alan Melih Gökçek, katıldığı programda konuyla ilgili konuşmuştu. Jelibon bulunduğunu söyleyen Gökçek, "Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor" demişti.

Teoman'dan Melih Gökçe'nin 'Jelibon rezervi bulunmuş' sözlerine olay gönderme: Jelibonları çıkartabiliriz
YORUMLAR (3)
  • Sami Göksu: Bir halkın malı olmuş bir sanatçının siyasete bu şekilde bakması mesnetsizce şimdi bende diyorum bu sanatcı müsfetelerinin mal varlıklarını araştırın emlak beyanını vermişmi çıktığı konserlere fatura KDV kesiyormu cihangir tarlabaşı etiler Beşiktaş şişli de kaç sanatcı nın Gayrimenkulü var kaçı apart dairede kiralık kaç sanatçının kaç dönüm arazisi var boş duruyor tarıma kapalı masak kurumumuzu göreve çağırıyorum ben biliyorsam devletim de eminim bunun peşine düşecek Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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MUĞLA-BODRUM 2023'E TEOMAN'LA GİRDİ MUĞLA-BODRUM 2023'E TEOMAN'LA GİRDİ

Melih Gökçe, Teoman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'dan Gökçek'in 'Jelibon rezervi bulunmuş' sözlerine gönderme: Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teoman'dan Gökçek'in "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme: Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz - Son Dakika
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