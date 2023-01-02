Teoman'dan Gökçek'in "Jelibon rezervi bulunmuş" sözlerine gönderme: Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz

Katıldığı yayında " Adana 'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Araştıracağım ki bileyim. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" diyen Melih Gökçek'in sözlerine atıfta bulunan Teoman, "Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı" sözlerini ciddiye alan Melih Gökçek, katıldığı programda konuyla ilgili konuşmuştu. Jelibon bulunduğunu söyleyen Gökçek, "Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor" demişti.