Yıldız Tilbe'nin bacaklarındaki lekeler sevenlerini korkuttu - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'nin bacaklarındaki lekeler sevenlerini korkuttu

08.08.2023 10:25

Sosyal medya hesabından mini etekli pozlarını paylaşan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, bacaklarındaki lekelerden dolayı korkuttu. Şarkıcının sağlık sorununun ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı bacak dekolteli fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Şarkıcının bacaklarındaki beyazlıkların ne olduğu ise merak konusu oldu.

"NE OLDU SANA?"

Sık sık imaj değişikliği yapan ve son olarak saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, X hesabından ayna karşısında verdiği mini etekli pozlarını yayınladı. Kazıttığı saçlarını şapka ile kapatan Tilbe'nin bacaklarındaki beyazlıklar takipçilerini korkuttu. Ünlü ismin bacaklarında egzama ya da sedef hastalığı olduğunu düşünen takipçileri "Ne oldu sana?" yorumu yaptı. Yıldız Tilbe ise beyazlıklarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

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