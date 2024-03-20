Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin 30'uncu yılı kutlamalarını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserle taçlandıracak. Merakla beklenen konserin biletleri satışa çıktı.
Yaza dev konser ile başlamayı düşünen Yıldız Tilbe'nin Kral FM medya sponsorluğunda gerçekleşen konserin biletler bugün itibariyle satışa çıktı. Ünlü şarkıcının konser biletinin başlangıç fiyatı ise 450 TL oldu. Yıldız Tilbe'yi protokolden izlemenin bedeli ise tamı tamına 10 bin TL. Ünlü şarkıcı konserinde danslarının yanı sıra sevilen şarkılarıyla da hayranlarında unutulmaz bir gece yaşatacak.
Son Dakika › Magazin › Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı - Son Dakika
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira arasında geçen Ramazan sahnesine gelen eleştirilerin ardından dizinin senaristi oyuncular için "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" derken yapımcısı ise "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Megan Fox, estetik ameliyatlarına devam edeceğini açıkladı. Yıllardır süregelen estetik ameliyatı tartışmalarına son veren Fox, göğüslerine ve poposuna estetik yaptıracağını belirtti. Transformers yıldızı, vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını da ifade etti. Ancak genel anestezi korkusu nedeniyle birçok prosedürden kaçındığını da belirtti.
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.
Sevgilisinin, annesiyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Nehir'in anlattıkları akıllara durgunluk verdi. Annesinin damadından hamile olduğunu söyleyen Nehir, "Sevgilim, annemle benim aramda yatar yüzünü de ona dönerdi" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Anlı ise Nehir'i özel konuları konuşmaması gerektiği konusunda uyardı.
Kate Middleton'ın tedavi gördüğü özel klinikte bir personelin tıbbi kayıtlarına ve kişisel bilgilerine erişmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma açıldı. Londra Kliniği'nin yetkilileri, ihlal iddiasını değerlendirmek için Bilgi Komiserliği'ne başvurdu. İddia, prensesin geçtiğimiz hafta sonu dışarıda görüntülendikten bir gün sonra ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, pembe bir jartiyerle poz verdiği cesur fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram'da paylaşılan fotoğraf, 17,2 milyon takipçiden 78.000'den fazla beğeni aldı. Wanda ve Icardi'nin 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşansa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor. Icardi, bu sezon 38 maçta 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın alışveriş yaparken görüldüğü videoda yer alan kişinin bir dublör olduğuna dair komplo teorileri sosyal medyada yayıldı. Ancak bu teoriyi destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bu tür yanlış iddialar, kişilere ve kamuoyuna zarar verebiliyor. Sosyal medya platformları, yanıltıcı ve zararlı içeriklere izin vermemek için önlemler alıyor.
Başarılı şarkıcı Hayko Cepkin, 30 yıl önce Beşiktaş tribünlerinde kaydedilen görüntülerini yayınladı. Cepkin'in değişimi herkese şaşkına çevirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?