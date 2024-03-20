Yıldız Tilbe\'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, cesur fotoğrafıyla dikkat çekti

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, pembe bir jartiyerle poz verdiği cesur fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram'da paylaşılan fotoğraf, 17,2 milyon takipçiden 78.000'den fazla beğeni aldı. Wanda ve Icardi'nin 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşansa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor. Icardi, bu sezon 38 maçta 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.