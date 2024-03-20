Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, haziran ayında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranına konser verecek. Tilbe'nin konser biletleri ise 450 TL ila 10 bin TL arasında satışa çıktı.

20.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
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Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin 30'uncu yılı kutlamalarını 9 Haziran Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserle taçlandıracak. Merakla beklenen konserin biletleri satışa çıktı.

Yaza dev konser ile başlamayı düşünen Yıldız Tilbe'nin Kral FM medya sponsorluğunda gerçekleşen konserin biletler bugün itibariyle satışa çıktı. Ünlü şarkıcının konser biletinin başlangıç fiyatı ise 450 TL oldu. Yıldız Tilbe'yi protokolden izlemenin bedeli ise tamı tamına 10 bin TL. Ünlü şarkıcı konserinde danslarının yanı sıra sevilen şarkılarıyla da hayranlarında unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
Yıldız Tilbe\'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı - Son Dakika

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