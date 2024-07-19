Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı

2009 yılında İbo Show'da tartışan ve uzun seneler birbiriyle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses, Bodrum'da bir araya geldi. Seneler sonra yan yana gelen ikilinin barışması hayranlarını sevindirdi.

19.07.2024 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Tilbe 2009 yılında programına konuk olduğu İbrahim Tatlıses'in söylediklerinden dolayı çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti. Yıllardır konuşmayan ikili, dün bir araya geldi.

Programda yaşananların ardından bir daha aynı kareye girmeyen ve haklarındaki soruları da her fırsatta yanıtsız bırakan ikili, seneler sonra Bodrum'da buluştu. 15 yıl sonra barışan ikili, birbirine sarılarak poz vermeyi ihmal etmedi. Tatlıses ve Tilbe'nin pozu hayranlarından tam not aldı.

İşte iki usta isimden yıllar sonra ilk kare:

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı

YILDIZ TİLBE VE İBRAHİMM TATLISES NEDEN TARTIŞMIŞTI

2009 yılında programına konuk aldığı Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" demiş, cümleyi duyan Tilbe çılgına dönmüştü. Sinirlenen Tilbe "Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" demişti. Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalkarak İbrahim Tatlıses'i alkışlayıp programı terk etmişti.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı

İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, Bodrum, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nuri Sağlam: Ne Gerek Vardı Yıldız 26 2 Yanıtla
    Ercan Karatas: Boşver be kardeş etme bulma dünyası bugün varsın yarın yoksun 8 0
  • Bayram Izgoren: ibrahim tatlises amwliyat oldugu icin kalbi buyuk yildiz hersey bos dedi ve baristi 15 1 Yanıtla
  • Malata Almanya: İbrahim tatlısesi bir ben mi sevmiyorum? 7 2 Yanıtla
  • astronot marslı: yillarca bekledik be 1 4 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ: seviye? şan şöhret ? 1 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Sezen Aksu, iki gözüm şarkısını Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses için yazmış. 1 1 Yanıtla
  • yunus kara: beni dövdüler dediğin zaman abi gittim büzevenklerin elinden gittim aldım seni 0 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: hic sevinmedim 0 0 Yanıtla

07:47 Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız
07:20 Vergi paketi komisyonda kabul edildi En düşük emekli aylığı artıyor Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor
06:27 İstanbul’da akılalmaz saldırı Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı İstanbul'da akılalmaz saldırı! Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
09:16 Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
08:13 Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı
07:36 Bülent Ersoy, makyör Tolgahan Karataş’a sahip çıkan Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu Bülent Ersoy, makyör Tolgahan Karataş'a sahip çıkan Seren Serengil'i sözleriyle yerden yere vurdu
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 09:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement