Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter'daki mavi tikleri kaldırıldı! Yerine koydukları simgeler şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter'daki mavi tikleri kaldırıldı! Yerine koydukları simgeler şaşkınlık yarattı

21.04.2023 12:12

Twitter, Blue hizmeti kapsamında ödeme yapmayan, eski onay sistemiyle onaylanmış hesaplardaki "mavi tik"leri bir bir kaldırdı. Ödeme yapmayan Hayko Cepkin ve oyuncu Zafer Algöz'ün de hesaplarındaki mavi tik kalktı. Algöz ve Hayko Cepkin, duruma çok sert tepki gösterdi.

Twitter CEO'su Elon Musk, geçen hafta, Twitter Blue'ya abone olmayan ve mavi onay rozetlerini bu hizmetten önce alanların hesaplarındaki "mavi tiklerin" kaldırılacağını duyurmuştu. Söz konusu kapsamdaki kullanıcıların mavi onay rozetlerinin bugün kaldırıldığı görüldü.

DURUMA SİNİRLENDİ

Mavi onay rozeti için ödeme yapmayan Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'inde hesaplarındaki mavit tik otomatik oalraka kalktı. Duruma sinirlenen Hayko Cepkin "Aa mavi tıklar gitmiş. Boşluğu doldurayım o zaman" diyerek mavi rozetin yerine orta parmak işareti koydu.

Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter hesaplarından mavi tik kalktı! Mavi rozetin yerine koydukları simgeler bomba

"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Usta Oyuncu Zafer Algöz ise " Yel kayadan toz alır' misali. İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter hesaplarından mavi tik kalktı! Mavi rozetin yerine koydukları simgeler bomba
Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter hesaplarından mavi tik kalktı! Mavi rozetin yerine koydukları simgeler bomba
Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter hesaplarından mavi tik kalktı! Mavi rozetin yerine koydukları simgeler bomba
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Son Dakika Magazin Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter'daki mavi tikleri kaldırıldı! Yerine koydukları simgeler şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'in Twitter'daki mavi tikleri kaldırıldı! Yerine koydukları simgeler şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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