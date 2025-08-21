Zakkum, Simav Panayırı\'nda Coşkuyla Sahne Aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 92'incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü müzik grubu Zakkum, sahne performansıyla dikkat çekti.
Gerçekleştirilen konserde Leylekkürü Fuar Alanında binlerce müzik severlerle buluşan Zakkum, dinleyenlerin gönlünde taht kurdu. Sahnede gösterdiği enerjik performansıyla dikkat çeken Zakkum grubunun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara alanı hınca hınç dolduran hayranları eşlik etti. - KÜTAHYA
