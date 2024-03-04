Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika
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Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Zara, tek kol detaylı göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın tarzı bir kısım tarafından beğenilirken bir kısım da "Güzel görünmek için soyunmana gerek yok, yıllar içinde sen de bozuldun" yorumunu yaptı.

04.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:16
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Küçük yaşta şöhreti yakalayan Zara, Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı. Yoğun konser maratonunda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Zara, giydiği göğüs dekolteli elbisesinden dolayı tepki çekti.

"KİLO VERDİĞİM İÇİN KONFORLU BİR ELBİSE GİYDİM"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Zara, tek kol göğüs dekolteli kıyafeti için "Avrupa Turnesi'nden ayağımın tozu ile Kıbrıs'a geldim. Kilo verdim o yüzden sahnede daha konforlu olmak için böyle bir kostüm giydim. Bu gece burada herkes aşkla buluşsun. Aşksız olmaz. Bu gece herkes aşkını yaşasın. Ben aşka inanan bir kadınım. Bu gece aşk gecesi olsun. Kimse aşksız kalmasın" dedi.

Zara'nın konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım Zara'nın tarzını çok beğenirken bir kısım da kıyafeti abartılı bularak şarkıcıya yakıştıramadı.

İşte Zara'nın tarzı için yapılan bazı yorumlar...

Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü
Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü
Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü
Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü

Kıbrıs, Zara, Ünlüler, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü - Son Dakika
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