Zerrin Özer, kişilik bozukluğu yaşadığını ifade ederek isyanını dile getirdi: Defolup gitmek istiyorum - Son Dakika
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Zerrin Özer, kişilik bozukluğu yaşadığını ifade ederek isyanını dile getirdi: Defolup gitmek istiyorum

14.04.2023 16:38

Geçtiğimiz aylarda kısa süreli olarak sahneleri bıraktığını duyuran Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borderline, yani kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini ifade etti. Sitem dolu bir paylaşımda bulunan Özer, "Defolup gitmek istiyorum. Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden" şeklinde konuştu.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndü. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı.

"DEFOLUP GİTMEK İSTİYORUM"

Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderlinem ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden" diyerek isyan etti. Ünlü isim, paylaşımını yorumlara kapalı yaptı.

Zerrin Özer, kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Borderline kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline kişilik bozukluğu bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.

Zerrin Özer, kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Zerrin Özer, kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
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Zerrin Özer, kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayarak isyan etti: Defolup gitmek istiyorum Zerrin Özer, kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayarak isyan etti: Defolup gitmek istiyorum

Zerrin Özer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zerrin Özer, kişilik bozukluğu yaşadığını ifade ederek isyanını dile getirdi: Defolup gitmek istiyorum - Son Dakika


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