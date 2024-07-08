Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. İlişkilerini bir süredir göz önünde yaşayan Bastık ile Tütüncü çifti dudak dudağa görüldü.

08.07.2024 09:53
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Şarkılarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık ile yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü bir süredir aşk yaşıyor. Sık sık birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkileriyle ilgili net açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çift, bu sefer de tekne tatilinde kameralara yansıdı.

TEKNEDE ROMANTİK ANLAR

Gecce'de yer alan habere göre, yoğun bir konser maratonu bulunan Zeynep Bastık ilk fırsatta tatile çıktı. Tütüncü ve Bastık çifti yakın arkadaşları Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Cennet Koyu'nda görüntülendi. Cennet Koyu'nda teknede kameralara yansıyan ikili birbirini öpücüklere boğdu. Ünlü isimler tatilde Zeynep Bastık'ın yeni yaşını da kutlamayı ihmal etmedi.

Zeynep Bastık geçtiğimiz hafta Harbiye'de verdiği konser sonrası partide Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ile samimi şekilde dans etmiş Serkay Tütüncü de uzaktan onları izlemişti.

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aylin null: aaa çok ilginç "iki sevgili" dudak dudağa birbirini öpmüş bu nasıl olur vay canına çok ilginç gerçekten. biz de zaten sevgilimizle buluşunca selamün aleyküm- aleykümselam koç der kafa kafaya tokalaşırız 11 8 Yanıtla
    ferhat eser: yediğinden içtiğinden bizene be kardeşim 2 0
  • Ahir zaman: Bu kızın ailesi vardır. Empati kurun haberciler sizlerin de bacısı , kızı , annesi vardır. Ayrıca bu tarz haberler nikahsız tatile çıkmayı özendiriyor. Çok tehlikeli aile yapısını bozan haberler bunlar oğlum,evladım... 11 4 Yanıtla
    Özlem Çağlıyan: Bu zengolara acıyorum. paraları var ama hiç doğru dürüst giyinmeyi bilmiyorlar. 1 0 Depechs Modes: 500 oldu bunun hangi aile 0 0
  • Ersan Yiğit: Türkiyenin bu kadar sorunu varken son dakika habere bak bunu haber yaparken hangi kafadaydınız acaba 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Ne kadar itici bir kız orasını burasını göstermek için cabaliyorsa benim gözümde o an bitiyor doğallık gidiyor 6 4 Yanıtla
  • Sabri İnce: Nihayet bu olaydan sonra market ,pazar fiyatları düştü.. fghkllkgdhj 3 0 Yanıtla
  • Nejat Genc: Bana n. 0 0 Yanıtla

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