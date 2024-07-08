Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

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Şarkılarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık ile yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü bir süredir aşk yaşıyor. Sık sık birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkileriyle ilgili net açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çift, bu sefer de tekne tatilinde kameralara yansıdı.

TEKNEDE ROMANTİK ANLAR

Gecce'de yer alan habere göre, yoğun bir konser maratonu bulunan Zeynep Bastık ilk fırsatta tatile çıktı. Tütüncü ve Bastık çifti yakın arkadaşları Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Cennet Koyu'nda görüntülendi. Cennet Koyu'nda teknede kameralara yansıyan ikili birbirini öpücüklere boğdu. Ünlü isimler tatilde Zeynep Bastık'ın yeni yaşını da kutlamayı ihmal etmedi.

Zeynep Bastık geçtiğimiz hafta Harbiye'de verdiği konser sonrası partide Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ile samimi şekilde dans etmiş Serkay Tütüncü de uzaktan onları izlemişti.