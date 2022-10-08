Zeynep Bastık...YENİ SEVGİLİYE ESKİ KOCADAN YORUM - Son Dakika
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Zeynep Bastık...YENİ SEVGİLİYE ESKİ KOCADAN YORUM

08.10.2022 10:38
Zeynep Bastık...YENİ SEVGİLİYE ESKİ KOCADAN YORUM

2 ay önce Tolga Akış ile tek celsede boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, fotoğrafçı Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı. Eski eşinin yeni ilişkisi hakkında konuşan Akış, "İnsanları salın. Kariyerinin zirvesinde, genç ve bekar bir kadın. Nasıl isterse öyle yaşar" dedi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, haziran ayında boşanma kararı aldı. Temmuz ayında tek celsede boşanan Zeynep Bastık, fotoğrafçı Seren Dal ile aşk yaşamaya başlayınca eski eşten yorum gecikmedi.

PAYLAŞIMLAR AŞKI ELE VERDİ

Yoğun bir konser takvimi olan Zeynep Bastık, gönlünü Seren Dal'a kaptırdı. İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın

TOLGA AKIŞ: ZEYNEP GENÇ VE BEKAR BİR KADIN

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Tolga Akış, "Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da cevapsız bırakamadı. Bastık ile dostça ayrılan ve her fırsatta bir araya gelen Akış, eski eşinin ilişkisi için "Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar. Kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek bir hesabı yok. Zaten yas tutulacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense hiçbir sorun kalmayacak" dedi.

Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın

Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın

Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı, eski eş Tolga Akış'tan yorum gecikmedi: İnsanları salın

Tolga Akış ve Zeynep Bastık

YORUMLAR
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Zeynep Bastık'ın yeni ilişkisine eski eşi Tolga Akış'tan yorum geldi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar Zeynep Bastık'ın yeni ilişkisine eski eşi Tolga Akış'tan yorum geldi: İnsanları salın, nasıl isterse öyle yaşar
Kaynak: Magazinkolik

Zeynep Bastık, Tolga Akış, Seren Dal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık...YENİ SEVGİLİYE ESKİ KOCADAN YORUM - Son Dakika

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