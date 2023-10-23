Son hali Güllü'ye benzetilen Zeynep Koçak'tan güldüren yorum: Güllü gibi davranıp insanları dolandıracaktım

Değişimiyle sık sık gündeme gelen oyuncu Zeynep Koçak'ın Ağustos ayında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Aldığı kilolardan dolayı yüzü şarkıcı Güllü'ye benzetilen Koçak, oyuncu Kıvanç Talu'nun yakın çevresini dolandırarak Portekiz'e kaçmasına atıfta bulunarak "100 milyon TL dolandırıp Portekiz'e kaçacaktım" ifadelerini kullandı.

SON HALİ GÜLLÜ'YE BENZETİLDİ

Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını belirten oyuncunun ağustos ayında sarı saçlı haliyle yayınladığı bir fotoğrafı gündem oldu. Fotoğrafta aldığı kiloyla dikkat çeken oyuncunun o hali usta sanatçı Güllü'ye benzetildi. Hakkındaki yorumlara sessiz kalamayan Zeynep Koçak ise "Sadece herkesi 100 milyon dolandırmak için Güllü gibi davranıp Portekiz'e gitmek istemiştim" dedi.

KIVANÇ TALU'NUN 100 MİLYON TL VURGUN YAPIP KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Fenomen ve oyuncu Kıvanç Talu'nun eşiyle birlikte yakın çevresini 100 milyon TL dolandırarak Portekiz'e kaçtığını iddia edilmişti. Sosyal medya hesapları kapanan çift, 1 Kasım'da merak edilen sorulara cevap vereceklerini açıkladı.