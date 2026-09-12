KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri AİS'te erişime açıldı - Son Dakika
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KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri AİS'te erişime açıldı

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri AİS\'te erişime açıldı
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2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS'te erişime açıldı. 13 Eylül 2026'ya kadar sürecek döküm işlemiyle adaylar sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini kontrol edebilecek.

2026- KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) erişime açıldı. 3 Eylül 2026 saat 10.30 itibarıyla aktif olan döküm işlemi 13 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Adaylar sisteme girerek sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini kontrol edebiliyor. Sınav günü fotoğraflı giriş belgesiyle birlikte geçerli kimlik belgesinin de yanında bulunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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SON DAKİKA: KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri AİS'te erişime açıldı - Son Dakika
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