KPSS Lisans sınavının iptal edildiği iddiaları yalanlandı, değerlendirme sürüyor

1 milyon 700 binden fazla adayın katıldığı 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından sosyal medyada iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yayılınca adaylar ÖSYM'den açıklama beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından sınavın iptali veya yeniden yapılacağına dair herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Sınavın geçerliliği sürüyor ve değerlendirme süreci devam ediyor. Böyle bir karar alınırsa ÖSYM'nin resmi kanallardan duyurması bekleniyor.

İddiaların kaynağında Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü'ndeki bazı salonlarda kural ihlalleri yaşandığı öne sürülüyor. Belirlenen saatten sonra yaklaşık 50 adayın binaya alındığı iddiaları yer alsa da bu paylaşımlar resmi bilgi olarak doğrulanmış değil.

Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanması planlanıyor. Adaylara, sınavın iptali yönündeki sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri ve gelişmeleri ÖSYM'nin resmi duyuru kanallarından takip etmeleri öneriliyor.