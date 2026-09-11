KPSS Ortaöğretim adayları sınav yeri ve giriş belgesini bekliyor
10 Eylül 2026 itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklanmadı ve ÖSYM AİS'te giriş belgesi işlemi aktif görünmüyor. Adaylar giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar, sınav yerleri ve giriş belgelerini bekliyor. 10 Eylül 2026 itibarıyla sınav yerleri henüz açıklanmadı.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) giriş belgesi işlemi aktif görünmüyor. Adaylar, giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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