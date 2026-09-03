KPSS Ortaöğretim başvuruları için son gün 8 Eylül, geç başvuru dönemi 15-16 Eylül'de - Son Dakika
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KPSS Ortaöğretim başvuruları için son gün 8 Eylül, geç başvuru dönemi 15-16 Eylül'de

KPSS Ortaöğretim başvuruları için son gün 8 Eylül, geç başvuru dönemi 15-16 Eylül\'de
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KPSS Ortaöğretim sınavına başvurular 8 Eylül 2026'da sona eriyor. Başvurular ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulamasından yapılacak; süreyi kaçıranlar 15-16 Eylül'de yüzde 50 artırımlı ücretle başvurabilecek. Sınav 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavına başvuracak adaylar için süre 8 Eylül 2026'da doluyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden internet veya mobil uygulamayla yapılabilecek; sınav ücretinin de süresinde yatırılması gerekiyor. Süreyi kaçıranlar 15-16 Eylül'de yüzde 50 artırımlı ücretle geç başvuru yapabilecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, sınav binasına son giriş saatinden sonra kabul edilmeyecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da ÖSYM'de açıklanacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül arasında alınacak, sınav 1 Kasım 2026'da yapılacak. DHBT'den puan alabilmek için 25 Ekim'deki KPSS oturumuna katılmak zorunlu; katılmayanların DHBT değerlendirmesi yapılmayacak.

Adayların mağdur olmamak için başvuru, ödeme ve sınav tarihlerini takip etmeleri önemli.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur KPSS Ortaöğretim başvuruları için son gün 8 Eylül, geç başvuru dönemi 15-16 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Ortaöğretim başvuruları için son gün 8 Eylül, geç başvuru dönemi 15-16 Eylül'de - Son Dakika
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