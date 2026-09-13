ÖSYM, 2026-KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıklarının yüzde 10\'unu erişime açtı

ÖSYM, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan 2026- KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu yayımladı.

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına erişim sağlandı.