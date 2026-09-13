ÖSYM, 2026-KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıklarının yüzde 10'unu erişime açtı
ÖSYM, 12-13 Eylül 2026'da uygulanan 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu yayımladı. Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik gibi oturumlara ait kitapçık ve anahtarlar erişime açıldı.
ÖSYM, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan 2026- KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu yayımladı.
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına erişim sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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