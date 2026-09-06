Şanlıurfa'da trafik yoğunluğu KPSS'yi etkiledi, ÖSYM kriz masası kurdu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik yoğunluğu KPSS'yi etkiledi, ÖSYM kriz masası kurdu

Şanlıurfa\'da trafik yoğunluğu KPSS\'yi etkiledi, ÖSYM kriz masası kurdu
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Şanlıurfa'da kaza ve yol çalışması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu, bazı KPSS adayları sınav binalarına zamanında ulaşamadı. ÖSYM kriz masası kurarak sınavın 30 dakika geç başlamasını sağladı ve bu süre sınav sonuna eklendi; tüm adaylara eşit uygulama yapıldı.

Şanlıurfa'da meydana gelen kaza ve yol çalışması yüzünden trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bu yoğunluk nedeniyle KPSS'ye girecek bazı adaylar sınav binalarına zamanında ulaşamadı. Bunun üzerine ÖSYM Şanlıurfa'da kriz masası kurdu ve adayların mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Adaylar sınava 30 dakika geç başladı; bu süre sınav sonuna eklendi. ÖSYM, tüm adaylara eşit uygulama yapıldığını, hiçbir adaya ek süre veya farklı imkan tanınmadığını, herkesin aynı süre içinde sınavı tamamladığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Şanlıurfa'da trafik yoğunluğu KPSS'yi etkiledi, ÖSYM kriz masası kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da trafik yoğunluğu KPSS'yi etkiledi, ÖSYM kriz masası kurdu - Son Dakika
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