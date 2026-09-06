Şanlıurfa\'da trafik yoğunluğu KPSS\'yi etkiledi, ÖSYM kriz masası kurdu

Şanlıurfa'da meydana gelen kaza ve yol çalışması yüzünden trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bu yoğunluk nedeniyle KPSS'ye girecek bazı adaylar sınav binalarına zamanında ulaşamadı. Bunun üzerine ÖSYM Şanlıurfa'da kriz masası kurdu ve adayların mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Adaylar sınava 30 dakika geç başladı; bu süre sınav sonuna eklendi. ÖSYM, tüm adaylara eşit uygulama yapıldığını, hiçbir adaya ek süre veya farklı imkan tanınmadığını, herkesin aynı süre içinde sınavı tamamladığını açıkladı.