Sendikalara 10 eleştiri

Sendikalara yönelik eleştiriler on başlıkta toplanıyor. Bu eleştiriler, sendikaların üyelerle ilişkisi, yönetim yapısı, siyasi tutumu, mali işleyişi ve dijital dönüşüme uyumu gibi alanlara odaklanıyor.

İlk eleştiri, sendikaların büyüdükçe üyelerden uzaklaşması. Karar alma süreçlerinin merkezileştiği, tabanın görüşlerinin yönetime yeterince yansımadığı, yöneticilerin kendi önceliklerini üye taleplerinin önüne koyabildiği belirtiliyor. Delege sistemi nedeniyle azınlık desteğiyle uzun yıllar yöneticilik yapılabilmesi de temsil sorununa örnek gösteriliyor.

Uzun süre aynı kişilerin yönetimde kalması, yönetici kadrolarının değişmemesi, kurumsal yenilenmenin gerçekleşmemesi ve yönetimle üyeler arasında mesafe oluşması "sendikal bürokrasi" olarak adlandırılıyor.

Bazı sendikaların siyasi partilere yakın hareket ettiği algısı, mesleki talepler yerine siyasi tartışmaların öne çıkması ve farklı siyasi görüşlere yeterince alan açılmaması eleştiriliyor. Bunun sendikanın tüm üyeleri kapsama niteliğini zayıflattığı ifade ediliyor.

Memur sendikalarına yönelik bir eleştiri de üye kazanımının hizmet üretiminin önüne geçmesi. Üye sayısını artırmada acımasız rekabet, nitelikli sendikal faaliyetlerin geri planda kalması, eğitim, araştırma ve politika geliştirmeye yeterince ağırlık verilmemesi dile getiriliyor.

Aidat gelirleriyle önemli kaynaklara sahip olan sendikalarda harcamaların yeterince şeffaf olmaması, üyelerin mali raporlara erişiminin sınırlı veya hiç olmaması, kaynakların etkin kullanılmaması ve yönetici maaşlarının açıklanmaması eleştiriliyor. Mevzuattaki denetimlerin yeterli bulunmaması şeffaflık taleplerini sürdürüyor.

Kamu görevlileri sendikalarına yönelik eleştirilerde toplu sözleşme kazanımlarının çalışan beklentilerini karşılamadığı belirtiliyor. Enflasyon karşısında ücretlerin korunamaması, sosyal hakların yeterince geliştirilmemesi ve sistemin beklenen etkiyi oluşturamaması öne çıkan başlıklar.

Sendikaların genç çalışanların beklentilerini anlamakta ve örgütlenmekte zorlandığı ifade ediliyor. Esnek çalışma, kariyer gelişimi, dijital haklar, uzaktan çalışma ve e-devlet üzerinden üyelik gibi konulara önem veren yeni nesle karşı bazı sendikaların geleneksel gündemlerle sınırlı kaldığı eleştirisi yapılıyor.

Birden fazla sendikanın olduğu sektörlerde yoğun rekabet, çalışanlar arasında ayrışmaya, iş yerlerinde kutuplaşmaya ve ortak sorunların ikinci plana itilmesine yol açabiliyor.

Kamu sektöründe sendika üyeliğinin görevlendirmelerde, idari ilişkilerde ve kariyer süreçlerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturduğu yönünde güçlü eleştiriler gündeme geliyor.

Birçok sendika halen klasik örgütlenme yöntemlerini kullanıyor. Çalışanların dijital katılım, çevrim içi oylama, elektronik denetim, şeffaf veri paylaşımı ve e-devlet üzerinden üyelik gibi talepleri karşısında sendikaların dönüşüme yeterince hızlı uyum sağlayamadığı eleştirisi bulunuyor.