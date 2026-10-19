Ağrı'da gençler camide buluştu, sabah namazını İl Müftüsü İlhan kıldırdı - Son Dakika
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Ağrı'da gençler camide buluştu, sabah namazını İl Müftüsü İlhan kıldırdı

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Ağrı\'da gençler camide buluştu, sabah namazını İl Müftüsü İlhan kıldırdı
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Ağrı'da 'Cami-Gençlik Buluşması' kapsamında Hacı Halis Ünsal Camii'nde düzenlenen programda sabah namazını İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan kıldırdı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda İlhan, camilerin gençlerin manevi gelişimindeki önemini anlattı, dua ve ikramla sona erdi.


Ağrı İl Müftülüğü tarafından “Cami- Gençlik Buluşması” etkinlikleri kapsamında Hacı Halis Ünsal Camii’nde sabah namazı programı düzenlendi.

Ağrı'da gençler camide buluştu, sabah namazını İl Müftüsü İlhan kıldırdı

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gençlerin ve cemaatin katılımıyla gerçekleştirilen programda, sabah namazını İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan kıldırdı.

Namazın ardından cemaate hitap eden İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, camilerin gençlerin manevi gelişiminde ve millî-manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Gençlerin camilerle güçlü bir bağ kurmasının önemine vurgu yapan İlhan, bu tür buluşmaların kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Ağrı'da gençler camide buluştu, sabah namazını İl Müftüsü İlhan kıldırdı

Gençlerin manevi hayatlarına katkı sunmayı ve cami merkezli sosyal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlayan program, yapılan duanın ardından cemaate ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
GençlikGüncelYaşamCamiAğrıSon Dakika

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