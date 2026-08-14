Ağrı İlçe Müftüleri Patnos'ta Toplandı
Ağrı İl Müftülüğü Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Patnos'ta yapıldı. Yaz Kur'an kursları, Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası programları ele alındı. İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
Personel, İdari ve Mali İşler, Hac ve Umre Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve Din Hizmetleri birimlerinin gündeminde yer alan konuların da ele alındığı toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek hizmetlerin daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.
İlçe programı kapsamında yaz Kur’an kursları ziyaretleri gerçekleştiren İl Müftüsü Dr. İlhan, Recep Tayyip Erdoğan Camii’nde eğitim gören gençlerle ve minik öğrencilerle bir araya geldi ve sohbet etti.Müftü Dr. İlhan, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sunan yaz Kur’an kurslarının önemine vurgu yaparak öğrencilerin kurslardan en iyi şekilde istifade etmelerini tavsiye etti.
Haber: Servet ARSLAN
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