Ağrı İlçe Müftüleri Patnos'ta Toplandı - Son Dakika
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Ağrı İlçe Müftüleri Patnos'ta Toplandı

Ağrı İlçe Müftüleri Patnos\'ta Toplandı
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Ağrı İl Müftülüğü Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Patnos'ta yapıldı. Yaz Kur'an kursları, Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası programları ele alındı. İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Ağrı İl Müftülüğünün Ağustos Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, Patnos İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Müftü Yardımcısı Harun Çelebi, ilçe müftüleri ve ilgili şube müdürü katıldı.Toplantıda, yaz Kur’an kurslarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilirken, kursların kapanış sürecine yönelik çalışmalar ve öğrencilerin eğitim dönemini verimli şekilde tamamlamalarına ilişkin hususlar ele alındı. Ayrıca yaklaşan Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilecek program ve faaliyetlere yönelik hazırlıklar görüşüldü.

Personel, İdari ve Mali İşler, Hac ve Umre Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve Din Hizmetleri birimlerinin gündeminde yer alan konuların da ele alındığı toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek hizmetlerin daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

İlçe programı kapsamında yaz Kur’an kursları ziyaretleri gerçekleştiren İl Müftüsü Dr. İlhan, Recep Tayyip Erdoğan Camii’nde eğitim gören gençlerle ve minik öğrencilerle bir araya geldi ve sohbet etti.Müftü Dr. İlhan, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sunan yaz Kur’an kurslarının önemine vurgu yaparak öğrencilerin kurslardan en iyi şekilde istifade etmelerini tavsiye etti.

Haber: Servet ARSLAN

    

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Müftülük Ağrı İlçe Müftüleri Patnos'ta Toplandı - Son Dakika

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