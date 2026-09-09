2027 Volkswagen ID. Polo İlk Sürüş: 454 km Menzil ve 211 hp ile Kompakt Sınıfta İddialı

Volkswagen'ın 2027 model ID. Polo'su, markanın 'az ama öz' tasarım felsefesini yansıtıyor. Sıfırdan geliştirilen bir elektrikli otomobil olmasına rağmen, dış tasarımı tanıdık ve ölçülü. Ön cephede, üst donanımlarda aydınlatmalı VW logosu ve LED farları birleştiren ince bir ışık çubuğu yer alıyor. Tampondaki geniş hava girişi soğutma ihtiyacını karşılarken, yanlarda hava perdeleri ön tekerleklere hava akışını yönlendiriyor. Yan profil temiz ve akıcı; ön kapılarda geleneksel kollar, arka kapılarda ise pencereye gizlenmiş kollar kullanılmış. C sütunu Golf'ü anımsatıyor, arka tasarımda ise çift parçalı LED stoplar ve aydınlatılabilir amblem dikkat çekiyor. Genel görünüm, modernliği uç noktalara taşımadan dengeli bir çizgi sunuyor.

Boyutlarına bakıldığında ID. Polo, 4.053 mm uzunluğa, 1.816 mm genişliğe (aynalar hariç), 1.530 mm yüksekliğe ve 2.600 mm aks mesafesine sahip. Bu oranlar, kompakt sınıfta ferah bir iç mekan vaat ediyor.

İç mekanda Volkswagen, dijital ve fiziksel kontroller arasında iyi bir denge kurmuş. 10 inçlik dijital gösterge paneli standart; ayrıca Mk1 Golf'ün göstergelerini anımsatan 'Retro' temalı bir görünüm de mevcut. 12.9 inçlik dokunmatik ekran ise yüksek ve net bir konumda. Menü sistemi akıllı telefon uygulamaları gibi düzenlenmiş, kullanımı kolay. Fiziksel düğmelerin bulunması özellikle takdir edilesi. Direksiyon simidi bir miktar büyük, ancak kumandaları göz yoldan ayrılmadan kullanılabiliyor. Ön koltuklar manuel ayarlı; Style donanımda elektrikli ayar, masaj ve ısıtma opsiyonel. Sürücü pozisyonu bulmak oldukça kolay, direksiyon yeterli erişim ve açı ayarı sunuyor.

Bilgi-eğlence tarafında IDA isimli sesli asistan mevcut; kabin sıcaklığı gibi bazı işlevleri kontrol edebiliyor. Akıllı telefon yansıtma, taban donanımda 'istek üzerine işlev' olarak sunuluyor ki bu, pazardaki standartlara göre bir eksiklik. Kablosuz şarj ünitesi orta ve üst donanımlarda bulunuyor. Isı pompası 1.080 Euro ek maliyetle alınabiliyor. Ayrıca Style donanımda Harman Kardon ses sistemi sunuluyor, ancak subwoofer bagaj altındaki saklama bölmesini azaltıyor.

Pratiklik açısından ön konsolda ve kolçak altında yeterli saklama alanları var; USB-C portlarına ulaşım için kablo kanalı düşünülmüş. Arka koltukta iki yetişkin için bol diz mesafesi mevcut, ancak üçüncü kişi için genişlik kısıtlı. Opsiyonel cam tavan, ferahlık hissini artırıyor. Üç ISOFIX noktası mevcut; ön yolcu koltuğunda da çocuk koltuğu kullanılabiliyor ve hava yastığı devre dışı bırakılabiliyor. Bagaj, 441 litre hacmiyle segment için iyi bir değer sunuyor; arka koltuklar katlandığında 1.240 litreye çıkıyor. Ön tarafta bagaj (frunk) yok.

Güvenlik tarafında, tüm donanım seviyelerinde otomatik acil fren, yaya algılama, şerit takip, arka çapraz trafik uyarısı ve yan destek gibi sistemler standart. Ayrıca ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra, öndekileri çarpışmada birbirine çarpmaktan koruyan merkezi hava yastığı da mevcut. Volkswagen, Euro NCAP'ten beş yıldız hedefliyor.

Performans seçenekleri üç elektrik motorundan oluşuyor: 116 hp (267 Nm, 0-100 km/s 10.6 sn), 135 hp (aynı tork, 9.5 sn) ve 211 hp (290 Nm, 7.1 sn). Tüm versiyonlar önden çekişli; platform MEB+ olarak güncellenmiş. Yalnızca 52 kWh batarya seçildiğinde 211 hp motor alınabiliyor. Ayrıca daha sportif bir ID. Polo GTI de ayrıca sunulacak.

İlk sürüş testi Viyana'da yapıldı; 211 hp'lik üst versiyon kullanıldı. Otoyolda hızlanma yeterli, ön aks stabil, direksiyonda tork yönlendirmesi yok. Ancak 130 km/s'de lastik sesi beklenenden yüksek, rüzgar sesi ise az. Travel Assist sistemi uzun yolda işe yarıyor, zaman zaman şerit takibi sert müdahaleler yapsa da genel olarak pürüzsüz. Virajlı yollarda ID. Polo dengeli ve çevik; direksiyon hissi tipik Volkswagen, ne çok hafif ne yapay. Süspansiyon bozuk asfaltı iyi sönümlüyor, ancak arka aks keskin derzlerde sert tepkiler verebiliyor. Şehir içinde tek pedal sürüşü sağlayan yüksek enerji geri kazanımı, fren pedal hissini olumsuz etkilemiyor; aksine segmentteki en iyi fren pedal ayarlarından biri.

Menzil ve şarj: 37 kWh LFP batarya ile 315-328 km, 52 kWh NMC batarya ile 454 km resmi menzil. Testte ortalama tüketim 14.8 kWh/100 km oldu; bu da gerçek menzilin yaklaşık 351 km olduğunu gösteriyor. Resmi tüketim değerleri 13.9 ila 13.3 kWh/100 km arasında. AC şarj 11 kW standart. DC hızlı şarj, 37 kWh'te 88 kW, 52 kWh'te 105 kW ile sınırlı. 52 kWh'lik batarya, 10 dakikada 117 km menzil ekleyebiliyor.

Servis aralığı, İrlanda verilerine göre iki yılda bir ve kilometre sınırı yok; bu servis fren hidroliği ve iç filtre değişimini içeriyor. Araç garantisi üç yıl veya 90.000 km, yüksek voltajlı batarya garantisi ise sekiz yıl veya 160.000 km.

İrlanda'da başlangıç fiyatı €21.410 (teslim ve servis dahil). Trend donanımı, paspas gibi temel öğeleri bile içermiyor; hatta akıllı telefon bağlantısı ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler yazılım kilidiyle abonelik gerektiriyor. Life donanımı €27.239'dan başlıyor ve arka kamera, adaptif hız sabitleyici, 17 inç alaşım jantlar dahil. Style donanımı ise €31.169'dan başlıyor; 18 inç jantlar, LED matrix farlar, anahtarsız giriş, çift bölgeli klima ve gizlilik camları standart. 211 hp motor ve 52 kWh batarya ile Style fiyatı €36.502'ye ulaşıyor. Fiyatlar, VRT indirimi ve SEAI hibesi gibi devlet teşviklerini içeriyor.

Sonuç olarak ID. Polo, mantıklı ve kullanışlı bir elektrikli otomobil. Tasarımı çekici, iç mekanı ferah ve sürüş nitelikleri başarılı. Ancak donanım arttıkça fiyatı, segmentteki rekabetçiliğini yitirebiliyor. En yakın rakipleri arasında Renault 5 E-Tech (daha çekici ama içi dar), Kia EV2 (bol iç mekan, daha hızlı şarj) ve MG4 Urban EV (bütçe dostu ama iç kalite düşük) sayılabilir.