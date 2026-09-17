AB\'nin \'Made in Europe\' planı Türkiye otomotiv sektörünü nasıl etkiler?

Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı hazırladığı 'Made in Europe' sanayi politikası, Türkiye'nin otomotiv sektörünü etkileyebilecek yeni kısıtlamalar getiriyor.

Financial Times'ın haberine göre Türkiye, İngiltere ve Japonya, düzenlemenin dışında kalmamak için Brüksel nezdinde girişimlerini sürdürüyor.

AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) üzerinde çalıştığı ve düzenlemenin Çin'in elektrikli araçlar ve temiz enerji gibi stratejik alanlardaki artan etkisine karşı Avrupa'daki üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.