BYD\'nin Yeni Sedanı Qin Max Satışa Sunuldu

BYD, yeni orta sınıf sedanı Qin Max'i Çin'de satışa sundu. Toyota Camry, Volkswagen Magotan ve Passat gibi güçlü modellere rakip olması beklenen araç, şarj edilebilir hibrit (DM-i) ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla sunuluyor. Hibrit modelin başlangıç fiyatı 100 bin yuan (yaklaşık 14 bin dolar), elektrikli versiyonun başlangıç fiyatı ise 110 bin yuan (yaklaşık 16 bin dolar) olarak belirlendi. Seride 9 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

Qin Max, 4.866 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik, 1.495 mm yükseklik ve 2.820 mm aks mesafesine sahip. Bagaj hacmi 523 litre; elektrikli versiyonda ayrıca 115 litrelik ön bagaj da mevcut. Hibrit versiyonda 101 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motor ve 238 beygir gücünde bir elektrik motoru görev yapıyor. İki batarya seçeneği sunan model, CLTC normlarına göre 230 km ve 320 km elektrikli menzil sağlarken, tam dolu depo ve tam şarjla toplamda 2.370 km menzile ulaşıyor. Tüketim ise 100 kilometrede yalnızca 2.59 litre.

Tamamen elektrikli versiyon arkadan itişli olarak geliyor ve 163 beygir ile 326 beygir olmak üzere iki motor seçeneği sunuyor. İkinci nesil Blade bataryalarla donatılan araçta 52.868 kWh ve 64.315 kWh kapasiteli bataryalar yer alıyor; bunlar 530 km ve 630 km menzil sağlıyor. Flash Charging teknolojisi sayesinde batarya 5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 70'e, 9 dakikada ise yüzde 10'dan yüzde 97'ye şarj edilebiliyor.

Kabin tarafında dijital gösterge paneli, iki kollu direksiyon, 10.8 inç head-up display, masaj, ısıtma ve havalandırma özellikli ön koltuklar, 50W kablosuz şarj, entegre buzdolabı ve panoramik tavan standart veya yüksek donanımda yer alıyor. Süspansiyon tarafında önde MacPherson, arkada beş kollu bağımsız sistem kullanılıyor; opsiyonel olarak DiSus-C adaptif amortisörler sunuluyor. Üst donanımda lidar destekli God's Eye Seviye B sürüş destek sistemi bulunuyor.