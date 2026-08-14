Çin Otomobil Pazarı Durgunlukta, İhracat Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Otomobil Pazarı Durgunlukta, İhracat Büyüyor

Çin Otomobil Pazarı Durgunlukta, İhracat Büyüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de otomobil satışları düşerken, denizaşırı ihracat artıyor; sektör zayıf iç talep ve fiyat rekabeti ile boğuşuyor.

Çin'in otomobil endüstrisi, Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan pazarlarda güçlü bir büyüme gösteriyor ve Toyota, Volkswagen gibi köklü üreticiler üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak ülke içindeki durum farklı; geçen yılın sonundan bu yana otomobil satışları istikrarlı şekilde düşüyor. Zayıf tüketici talebi ve yıllardır süren yoğun fiyat rekabeti, dünyanın en büyük otomobil pazarını aşırı kapasiteyle boğuşur hale getirdi.

BYD, Geely ve Chery gibi büyük Çinli otomobil şirketleri uzun süredir küresel dev olmayı hedefliyor. Ancak analistlere göre sektörün hızlı genişlemesi artık hırs kadar ekonomik zorunluluktan da kaynaklanıyor. Yurt içi talepteki durgunluk, Çinli üreticilerin zaten devam eden denizaşırı açılımını hızlandırmak için güçlü bir teşvik oluşturuyor. Bu durum, teknolojik olarak gelişmiş ve düşük maliyetli elektrikli araçlarıyla rekabet etmekte zorlanan Avrupalı ve Japon rakipler üzerindeki baskıyı daha da artıracak.

Çin Binek Araç Birliği verilerine göre, Temmuz ayında Çin'de otomobil satışları geçen yıla göre %20 düşüşle 1,47 milyon adede geriledi. Bu, üst üste 10. aylık düşüş oldu. Aynı dönemde ihracat %88 artışla 923 bin araca ulaştı. Veriler Çin'de üretilen yabancı markaları da içerse de, yerli üreticilerde de çift haneli iç satış düşüşü ve çift haneli ihracat artışı eğilimi devam ediyor.

Birlik başkanı Cui Dongshu, son dönemdeki zayıflığı yüksek yakıt fiyatları ve benzinli araç talebindeki düşüşe, ayrıca giriş seviyesi sedan segmentindeki süregelen zayıflığa bağladı. Daha geniş perspektiften bakıldığında, otomobil endüstrisi dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki dinamikleri yansıtıyor: Fabrikalar ve ihracat büyümeyi desteklerken, zayıf emlak piyasası ve düşük tüketici harcamaları yurt içi talebi sınırlıyor.

Çin'in artan denizaşırı varlığı özellikle Japonya için bir meydan okuma oluşturuyor. 2023'ten bu yana Çin, uzun süre Asyalı rakibinin elinde tuttuğu dünyanın en büyük araç ihracatçısı konumunda. Analist Bill Russo, Çin'in avantajının elektrikli araçlar, piller, yazılım ve tedarik zinciri ölçeği gibi alanları kapsadığını ve bu kombinasyonun Çin'in küreselleşmesini çok daha yıkıcı hale getirebileceğini söylüyor.

Avrupa'da Çinli markaların pazar payı %3'ten %16'ya yükselirken, Japon üreticilerin payı %12'de sabit kaldı. Elektrikli araçlarda fark daha belirgin: Çinli markalar Avrupa'nın EV sevkiyatlarının yaklaşık dörtte birini oluştururken, Japonlar %5'in altında. Counterpoint Research, Çinli markaların 2030'a kadar Avrupa'nın toplam binek araç pazarının %20'sinden fazlasını ve EV pazarının %29'unu ele geçireceğini öngörüyor. Tarifeler bu eğilimi yavaşlatabilir ancak tersine çeviremez.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin Otomobil Pazarı Durgunlukta, İhracat Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Dünya devinden Osimhen hamlesi Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

16:33
Aziz Yıldırım’ın 2 milyar TL’lik dev yatı Bodrum’da görüntülendi
Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi
16:19
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
16:12
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler
15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:45
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:29
Yapay zeka Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
15:15
Süper Lig’de yeni dönem Hacıosmanoğlu açıkladı
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:29:29. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Otomobil Pazarı Durgunlukta, İhracat Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.